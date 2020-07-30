İçişleri Bakanı Baybars, halkın Kurban Bayramı’nı kutladı

Baybars Kurban Bayramı mesajında, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle insanlığın hem sağlık hem de ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, ülke olarak ekonomik anlamda da zor günlerden geçilen bir dönem yaşandığını kaydetti.

“ZORLUKLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIMIZA İNANCIM TAM”

“Bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır” diyen Baybars, şöyle devam etti:

“Bu güzel topraklarda her günümüzün bayram huzuru, bereketi ve sevinciyle geçeceği sağlıklı günlere en erken zamanda ulaşmak, hepimizin dileğidir. İnsanlarımızın refahı, mutluluğu, yüzünün gülmesi, sağlığının iyi olması benim için en büyük bayramdır.

İnsanlığın zor bir sınavdan geçtiği bu bunaltıcı günlerin yerini huzur, sağlık ve mutluluğun alacağı gelecek güzel günler için; öncelikle başta ailelerimiz, dostlarımız ve tüm sevdiklerimizin sağlığının korunması için kişisel tedbirlerimizi almayı ihmal etmeyelim. Büyüklerimizin yüreklerinde huzuru, vefayı ve saygıyı hissedeceği, çocuklarımızın yüzlerinden gülücüklerin eksilmeyeceği, muhabbetli ve mutlu nice güzel bayramlarımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle, halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.”