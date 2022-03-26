İç Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece oldu

Divan Başkanlığını Biler Demircioğlu, Divan Sekreterliğini Pembe Komut ve İsmet Birman’ın yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına Çağdaş Özgece seçildi.
Denetleme Kurulu üyeleri de Pembe Komut ve İsmet Birman’dan oluştu.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Biler Demircioğlu, Divan Sekreterliğini Pembe Komut ve İsmet Birman’ın yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına Çağdaş Özgece seçildi.
Denetleme Kurulu üyeleri de Pembe Komut ve İsmet Birman’dan oluştu.