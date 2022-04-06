İBT’nin Tiyatro Günleri devam ediyor

İskele Belediye Tiyatrosu’nun bu yıl ilkini düzenlediği Tiyatro Günleri devam ediyor.

27 Mart’ta başlayan ve 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri’nde dün akşam İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi’nin sahnelediği ‘Kadınlar Konuşursa’ isimli oyun tiyatro severlerle buluştu.

Yaklaşık 80 dakika süren tek perdelik oyunda ‘yaşarken konuş(turul)mamış kadınlar’ konu alındı. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği oyunda 3 kadın oyuncu; Müge Uyan, Ecem Yüksel ile Özlem Sülüden aynı sahneyi paylaştı. Oyunun müziklerini ise Sedat Utku Güçoğlu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada oyunda, umut yolculuğunda hayatını kaybetmiş Suriyeli mülteci bir kadınla, hayatta kalmak için bedenini satmak zorunda kalan konsomatris bir kadın ve şaşaalı Yeşilçam serüveninden sonra huzurevinde son bulan bir sinema aktrisinin hazin öyküsü ile kızını okutabilmek için ölü yıkamayı meslek edinmiş eğlenceli bir Anadolu kadının konu alındığı bildirildi.

İskele AKM’de seyircisiyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncu kadrosunun yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Hanife Demir ile ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ni İskele’de seyirciyle buluşturacak Gibetsu Tiyatro Su’nun Yönetmeni Derman Atik ile tiyatro severler yer aldı.



TİYATRO GÜNLERİ 27 MART-27 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞİYORTiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya ve İzmir’den ekipler yer alıyor. 27 Mart’ta ‘Kapı Çalıyor’ ile perde diyen Tiyatro Günler 27 Mayıs’ta yine İBT’nin bir oyunu olan ‘Baş Belası’ ile son bulacak. Tiyatro Günleri 15 Nisan Cuma günü İnax Medya’nın ‘Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’ isimli oyunu ile devam edecek.Tiyatro Günleri’nde 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatro su ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’, 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ‘Kartal Yuvası’ , 27 Mayıs Cuma günü ise İskele Belediye Tiyatrosu ‘Baş Belası’ isimli oyunlarla devam edecek. İskele AKM’de pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayacak.Rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı telefondan yapılabilecek.