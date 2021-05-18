banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

İBT, bayrama özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi

İskele Akm’deki gecede pandemi kurallarına dikkat edildi

18 Mayıs 2021 Salı 11:28
İBT, bayrama özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi
banner337

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel olarak hazırlanan ‘Kel Oğlum, Keleş Oğlum’ isimli tiyatro oyununu online olarak sahneleyen ve çocuklar ile ailelerin bu oyunu evlerinden izlemesine olanak tanıyan İskele Belediye Tiyatrosu, Ramazan Bayramı’na özel olarak da şarkı ve şiir gecesi düzenledi. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede pandemi kurallarına; maske, mesafe ve temizlik kuralına özen gösterildi. İBT’de görevli olan ve sahneye çıkacak kişiler ise PCR testlerini 48 saat önceden yaptırmayı ihmal etmediler. Öte yandan İBT, 29 Mayıs’ta ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli oyunuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

banner341
İSKELE AKM’DEKİ GECEYE SINIRLI SAYIDA KİŞİ ALINDI

Pandemi nedeni ile oyunlarını sahneleyemeyen İskele Belediye Tiyatrosu, halka rahat bir nefes aldırmak için alternatifler yaratmaya devam ediyor. Sami Yakar Yönetmenliğindeki Belediye Tiyatrosu, bu kez tiyatro ile değil şarkı ve şiirle perde dedi. Müziklerini Ziya Başkal Ve Mehmet Külçer’in yaptığı gecede İBT oyuncuları sahneye çıktı, seslendirdikleri ünlü şairlerin şiirleri ve şarkılarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sınırlı sayıda kişinin salona alındığı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve Hanife Demir’in de izleyiciler arasında olduğu gece yaklaşık 1 saat sürdü.

  • YAKAR: “HALKIMIZA BİR NEBZE OLSUN KEYİFLİ ANLAR GEÇİRTMEK İSTİYORUZ”
  • YAKAR: “29 MAYIS’TA TİYATROSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Şiir ve şarkı gecesinin ardından konuşan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise kendilerine bu gecenin düzenlenmesinde cesaret veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 14 aydır seyirciden uzak kaldıklarını belirten Yakar, bu günlerin bir an önce geçmesini ve bu sahnede yeniden izleyicileri ile bir araya gelmeyi temenni ettiklerini söyledi. Bayramın son gününde şiir ve şarkı gecesiyle, bir nebze olsun vatandaşlara keyifli bir an geçirtmek istediklerini de belirten Yakar, geceye katılan sınırlı sayıdaki izleyicilere ve sahneye çıkarak şiir ve şarkılarla keyifli bir gece yaşatan İBT oyuncularına teşekkür etti. İki haftada bir gün yine farklı formatlarla yaz boyunca seyircilerin karşısına çıkacaklarını da ifade eden Sami Yakar, 29 Mayıs’ta da pandemiden önce hazırladıkları ancak sahneye koyamadıkları ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli oyun için perde diyeceklerinin müjdesini verdi. Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun, Yönetmenliği de İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli 2 perdelik oyunda zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılması eğlenceli bir dille anlatılıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner ad-hoc komite tartışmaları hakkında konuştu
Saner ad-hoc komite tartışmaları hakkında konuştu
HP’nin 4 ay durdurulmasına ilişkin tasarılara Meclis’te ivedilik
HP’nin 4 ay durdurulmasına ilişkin tasarılara Meclis’te ivedilik
Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu yetkililere, bölge sorunlarını ivedilikle çözme çağrısında bulundu
Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu yetkililere, bölge sorunlarını ivedilikle çözme çağrısında bulundu
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Buğday Camii’nin Kültür ve Sanat Merkezi olarak devam etmesini istedi
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Buğday Camii’nin Kültür ve Sanat Merkezi olarak devam etmesini istedi
Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri : “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyet tarihinde dönüm noktalarından biridir”
Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri : “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyet tarihinde dönüm noktalarından biridir”
Sennaroğlu: "19 Mayıs zaferi dünyadaki tüm mazlum halkların rehberi olmuştur”
Sennaroğlu: "19 Mayıs zaferi dünyadaki tüm mazlum halkların rehberi olmuştur”
YDP MYK: Komite kurularak partililer hakkında ‘iddialarda bulunanların’ üyeliği değerlendirilecek
YDP MYK: Komite kurularak partililer hakkında ‘iddialarda bulunanların’ üyeliği değerlendirilecek
Maliye Bakanı Oğuz'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı
Maliye Bakanı Oğuz'un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı
Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında “gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu
Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı Gün kapsamında “gökkuşağı Zinciri” oluşturuldu
Yeni açılımlar bugün görüşülüyor!
Yeni açılımlar bugün görüşülüyor!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim