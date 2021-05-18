İBT, bayrama özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel olarak hazırlanan ‘Kel Oğlum, Keleş Oğlum’ isimli tiyatro oyununu online olarak sahneleyen ve çocuklar ile ailelerin bu oyunu evlerinden izlemesine olanak tanıyan İskele Belediye Tiyatrosu, Ramazan Bayramı’na özel olarak da şarkı ve şiir gecesi düzenledi. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede pandemi kurallarına; maske, mesafe ve temizlik kuralına özen gösterildi. İBT’de görevli olan ve sahneye çıkacak kişiler ise PCR testlerini 48 saat önceden yaptırmayı ihmal etmediler. Öte yandan İBT, 29 Mayıs’ta ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli oyunuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İSKELE AKM’DEKİ GECEYE SINIRLI SAYIDA KİŞİ ALINDI

Pandemi nedeni ile oyunlarını sahneleyemeyen İskele Belediye Tiyatrosu, halka rahat bir nefes aldırmak için alternatifler yaratmaya devam ediyor. Sami Yakar Yönetmenliğindeki Belediye Tiyatrosu, bu kez tiyatro ile değil şarkı ve şiirle perde dedi. Müziklerini Ziya Başkal Ve Mehmet Külçer’in yaptığı gecede İBT oyuncuları sahneye çıktı, seslendirdikleri ünlü şairlerin şiirleri ve şarkılarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sınırlı sayıda kişinin salona alındığı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve Hanife Demir’in de izleyiciler arasında olduğu gece yaklaşık 1 saat sürdü.

YAKAR: “HALKIMIZA BİR NEBZE OLSUN KEYİFLİ ANLAR GEÇİRTMEK İSTİYORUZ”

YAKAR: “29 MAYIS’TA TİYATROSEVERLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Şiir ve şarkı gecesinin ardından konuşan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise kendilerine bu gecenin düzenlenmesinde cesaret veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Pandemi nedeniyle yaklaşık 14 aydır seyirciden uzak kaldıklarını belirten Yakar, bu günlerin bir an önce geçmesini ve bu sahnede yeniden izleyicileri ile bir araya gelmeyi temenni ettiklerini söyledi. Bayramın son gününde şiir ve şarkı gecesiyle, bir nebze olsun vatandaşlara keyifli bir an geçirtmek istediklerini de belirten Yakar, geceye katılan sınırlı sayıdaki izleyicilere ve sahneye çıkarak şiir ve şarkılarla keyifli bir gece yaşatan İBT oyuncularına teşekkür etti. İki haftada bir gün yine farklı formatlarla yaz boyunca seyircilerin karşısına çıkacaklarını da ifade eden Sami Yakar, 29 Mayıs’ta da pandemiden önce hazırladıkları ancak sahneye koyamadıkları ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli oyun için perde diyeceklerinin müjdesini verdi. Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun, Yönetmenliği de İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli 2 perdelik oyunda zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılması eğlenceli bir dille anlatılıyor.