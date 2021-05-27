İbrahim Koreli mezarı başında anılacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Federe Meclisi, KKTC Kurucu Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi'nde Toplumcu Kurtuluş Partisi Milletvekili olarak görev yapan İbrahim Koreli’nin, siyasi çalışmaları yanı sıra Türk-Sen'e bağlı Tarım-Sen Başkanı olarak hizmetler verdiği kaydedildi.

