banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102390
ALTIN
275.486
DOLAR
5.6673
STERLİN
7.0072
EURO
6.2134
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Yeşilyurt'ta trafik kazası...
İKİ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
MAĞUSA'DA ATEŞLİ GECE!
banner306

İbrahim Benter iddialara cevap verdi...

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Maraş’ın vakıf malı olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Evkaf mallarına karşılık bir  İngilizler tarafından bir para ödendiği algısının yanlış olduğunu belirten Benter, “Ödenen o para zarar gören Evkaf mallarının onarımı için verilmiştir ve bu da 1960 Anayasası’nda açıkça belirtilmiştir.” şeklinde konuştu.

İbrahim Benter iddialara cevap verdi...

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Maraş’ın vakıf malı olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Evkaf mallarına karşılık bir  İngilizler tarafından bir para ödendiği algısının yanlış olduğunu belirten Benter, “Ödenen o para zarar gören Evkaf mallarının onarımı için verilmiştir ve bu da 1960 Anayasası’nda açıkça belirtilmiştir.” şeklinde konuştu.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:35
İbrahim Benter iddialara cevap verdi...

Son dönemde gündemde olan Maraş’taki arazilerin vakıf malı olması ile ilgili Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kapalı Maraş’ın vakıf malı olduğunu elimizdeki belgeler neticesinde biliyoruz. Bu konuda hukuk mücadelemiz sürmektedir. Ayrıca, topluma da bilgi vermek amacıyla bir tanıtım ve bilgilendirme kampanyası başlattık.  Bu tanıtımlar için bizi eleştirenler oldu. Bu eleştiriler haksızdır çünkü toplumun kendi malları konusundaki gelişmelerden haberdar olma hakkı vardır. Bu bilgilendirmelerimiz artarak devam edecektir. Vakıf bilincini artırmak istiyoruz.

Kapalı Maraş konusunda ise hukuk mücadelemiz uluslararası alanda devam ediyor. Asli görevlerinden biri vakıf mallarına sahip çıkmak olan Evkaf, bu konuda tüm gerekli girişimleri yapıyor. Biz elimizdeki belgelerin yeterli olduğuna inanıyoruz.

banner317
“İngilizler para ödedi algısı yanlış”

Bu noktada, toplumdaki yanlış bir algıya yanıt vermek istiyorum. Maraş’ın vakıf malı olduğu konusu zaten Rum tarafınca da kabul görmektedir. Onların bizden farklı olarak iddia ettiği nokta Türk tarafının Vakıf mallarına karşılık bir ödeme aldığıdır.  İddia olarak “Bu vakıf mallarına karşılık İngiliz Hükümeti 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken 1.5 milyon sterlin ödedi. Bu parayı da Dr. Küçük ve Denktaş aldı” diyorlar. Birincisi bu iddia tamamen yanlıştır, ikincisi bunu yayan çevreler maalesef kötü niyetlidir.

1960 Anayasası’nın Appendix U ekinde mallardan feragat edildiğine dair bir ifade kesinlikle yoktur. Appendix U ekinde de açıkça belirtildiği gibi, bu ödeme İngiliz Yönetimi altında zarar gören vakıf mallarının onarımı için verilmiştir. Belgede bu açıktır. Evkaf.org sitemizin altında Maraş diye bir bölüm oluşturduk isteyenler buradaki tüm belgeleri inceleyebilir, hazırladığımız bilgilendirici videoları izleyebilirler.

Bizim “Maraş Vakıf malıdır” derken mesajımız  açıktır ve siyasi veya başka bir amacı olan bir mesaj değildir. Bu mallar zamanında insanlığa hizmet için vakfedildi ve sonra şahıslara devredildi. Buna hangi hukuk, hangi vicdan müsaade eder? Ben bugün gidip bir vakıf malını şahsa devretsem fırtınalar kopar. Bizce de kopmalı; çünkü bu mal insanlığa hizmet etmek için vakfedilmiştir. Dikkat edin insanlığa kelimesini kullanıyoruz çünkü biz yardım yaparken din, dil veya ırk ayrımı yapmıyoruz. Tüm ihtiyaçlılara yardım ediyoruz.”

Son Güncelleme: 26.09.2019 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim