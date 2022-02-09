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İBB’den teknik bir heyet Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) gelen teknik heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti. Toplantıda iki belediye arasındaki iş birlikleri ele alındı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:30
İBB’den teknik bir heyet Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi hizmet binasında yer alan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Toplantıya, İBB’den Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) Su Proje Müdürü Mustafa Uygun, İSKİ Kanal Proje Şube Müdürü Kamber Kılıçaslan, İBB Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz ve İBB Mahalli İdareler Asistanı İsmail Karabulut katıldı.

Toplantıda, Girne Belediyesi’nden Başkan Nidai Güngördü’nün yanı sıra Müdür Muavini Hüseyin Köle, Kent Estetiği Şube Amiri Özge Sener, Park Bahçeler Şube Amiri Mehmet Atak, Su Bölümü Şube Amiri Ahmet Arkın, Bayındırlık Bölümü Şube Amiri Muharrem Arslan ve Bayındırlık Bölümü Yüksek Mimarı Ayşe Baysal yer aldı.

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GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi’nin, Türkiye belediyeleri ile iyi ilişkiler yürüttüğünü ve iş birliklerini gün geçtikçe artırdığını kaydetti.

Güngördü, toplantıda, Girne kentinin sorunları ve çözümlerinin konuşulduğunu ifade ederek, İBB heyetinin yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 13:38
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