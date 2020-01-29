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İade edilen sanat eserleriyle bant kayıtları Ledra Palace'da sergileniyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi Pazartesi günü açılıyor.

İade edilen sanat eserleriyle bant kayıtları Ledra Palace'da sergileniyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi Pazartesi günü açılıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:47
İade edilen sanat eserleriyle bant kayıtları Ledra Palace'da sergileniyor

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ledra Palace’daki serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın ev sahipliği yapacağı sergide, Kıbrıs Türk halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından kesitler içeren ses ve video arşivleriyle kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, taraflara iade edilmek üzere bir süre önce BM yetkililerine teslim edilmişti.
 

Son Güncelleme: 29.01.2020 16:02
Anahtar Kelimeler:
Güven Artırıcı önlemlerRIK ArşivleriKKTC’de Kalan Kıbrıslı Rum Sanatçıların Eserleri
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