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I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...

KAYA: “SEMPOZYUM LEFKE İMAR PLANI ÇALIŞMASINA IŞIK TUTMA AÇISINDAN ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”

I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...

KAYA: “SEMPOZYUM LEFKE İMAR PLANI ÇALIŞMASINA IŞIK TUTMA AÇISINDAN ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...

KAYA: “SEMPOZYUM LEFKE İMAR PLANI ÇALIŞMASINA IŞIK TUTMA AÇISINDAN ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”

“II. LEFKE KENT SEMPOZYUMU 18-20 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 (.): I. Lefke Kent Sempozyumu bildirilerinin toplandığı “Sempozyum Bildiriler Kitabı-I” yayımlandı. Kitap bugün Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından Lefke Belediyesi Citta Slow Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtıma sempozyum koordinatörü Teoman Oktay da katıldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Aziz Kaya konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Bölgemizin acil gündemini oluşturan sorunlara çözüm üretmek ve mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla belediyemizin önderliğinde gerçekleştirilen I. Lefke Kent Sempozyumu, sürdürdüğümüz Lefke İmar Planı çalışmasına ışık tutması açısından da önemli katkı sağlamıştır” dedi.

Kitabın, ağırlıkla, “Kent Kimliği, Kent Ekonomisi, Kent Kültürü ve Kent Tarihi ana başlıklarında, 4 çağrılı konuşmacının sunumları, 32 bildiri, açılış konuşmaları ve 8 sayfalık sempozyum sonuç bildirisinin yer aldığı 401 sayfadan oluştuğunu” ifade eden Kaya. bin adet basılan kitabın tespit ettikleri kadarıyla “Kıbrıs’ta bir belediyenin düzenlediği sempozyumun kitaplaştırılması açısından bir ilki teşkil ettiğini” söyledi.

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II. LEFKE KENT SEMPOZYUMU 18-20 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

II. Lefke Kent Sempozyumu'nun da önümüzdeki aralık ayında gerçekleştirileceğini açıklayan Kaya, şöyle devam etti:

“I.Lefke Kent Sempozyumu geniş bir yelpaze içerisindeki Lefke Bölgesi’nin mimari ve çevresel sorunlarını inceleyip tartışırken 18-20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan II. Lefke Kent Sempozyumu daha spesifik konular olarak Tarım, Turizm ve Eğitimi gündem yapacaktır. Şu ana kadar II. Lefke Kent Sempozyumu için 39 bildiri kabul edilmiş bulunmaktadır. Gerçekleşecek bu sempozyumun da önemli görüş ve önerileri ortaya çıkaracağına eminim.”

Kaya, sempozyum düzenleme kararının alındığı andan, kitaplaştırılmasına kadar devam eden süreçteki emek ve çalışmalarından dolayı, “sempozyum koordinatörü Teoman Oktay’a, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı’ya, Organizasyon Komitesi ve Bilim Kurulu Üyelerine, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, sivil toplum örgütleri temsilcilerine ve olağanüstü bir çabayla tüm bu sürecin başarıyla tamamlanması için çaba gösteren belediyemiz çalışanlarına” teşekkür etti.

Kaya şunları kaydetti:

“Sonuç bildirisinde de vurgulandığı gibi ‘Tarih ile taçlandırılmış bir doğa harikasının hak ettiği yere gelmesi, ekonomik, sosyal, kültürel konuları da kapsayacak çevreci, planlı bir kentleşme sürecinin bilimsel saptamalar doğrultusunda, insanı ve tüm canlılarıyla doğayı merkezine alan politikalarla mümkündür. Sempozyum şeklinde sürdürdüğümüz bu çalışma da bu politikaların tespiti ve bu yöndeki uygulamalara ışık tutması amacıyla yapılmaktadır.”

(HÖ)         FOTOĞRAFLI

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