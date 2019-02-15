“huzur Ve Barış’ta Kadının Yeri” Paneli 27 Şubat’ta…

KANADA, AVUSTRALYA VE NORVEÇ BÜYÜKELÇİLİKLERİ KIBRIS’TAKİ BM BARIŞ GÜCÜ’NÜN HEM ASKERİ HEM POLİS GÜCÜNÜN BAŞINDA KADIN BULUNMASINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLİYOR



Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Kanada, Avustralya ve Norveç’in Güney Kıbrıs’a akredite büyükelçilikleri Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) bünyesindeki askeri ve polis gücünün her ikisinin başında da kadın bulunması ve bunun dünyada bir ilk olmasına dikkat çekmek amacıyla “Huzur ve Güvende Kadınların Yeri” temalı ortak panel düzenleyecek.



Lefkoşa’nın güneyindeki Ermou Sokağındaki “Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi”nde (CVAR) 27 Şubat Çarşamba günü saat 16.30’da başlayacak etkinlikte, Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever ve Norveç Büyükelçisi Jorn Gjelstad, açılış konuşmalarını yapacak.



Daha sonra sırasıyla BM İyi Niyet Misyonu Şefi ve Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıdemli Polis Danışmanı Ann-Kristin Kvilekval ve Barış Gücü Komutanı Cheryl Pearce’in konuşmaları yer alacak.



Tartışma oturumu ve kokteylin ardından etkinlik 20.30’da sona erecek.



(RU/GÜL)





