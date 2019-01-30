“hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeseli Basın-sen`de Gösterildi

Lefkoşa, 30 Ocak 19 : “Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeselinin gösterimi Basın-Sen Lokalinde dün akşam gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müzikleri Okan Ersan’a ait olan 45 dakikalık belgeselde, Dome Otel’in kuruluşundan bugüne ayrıntılı tarihi bilgiler yanında, otelin ilginç mimarisinden, farklı toplumları buluşturan insan hikayelerine kadar pek çok farklı konu izleyici ile paylaşıldı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, gösterimde, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Simge Çerkezoğlu ile Kostas Katsellis`in torunu, Kostas Zambarloukos da hazır bulundu. Belgesel gösteriminin ardından soruları yanıtlayan Simge Çerkezoğlu, Kıbrıs tarihi içerisinde Dome Otel`in önemli bir yeri olduğunu, bunu anlatmak adına bu belgeselin çekildiğini söyledi.

Kostas Zambarloukos ise, otelin korunmuş ve çalışıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oteli ziyareti sırasında çalışanların evi gibi otele sahip çıktıklarını gözlemlediğini bundan sonra da otelin kıymetini bilecek, bu insanlar tarafından çalıştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından söz alan Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Dome Otel’in tarihsel önemine değinerek, günümüz koşullarında otelin başarılı bir şekilde ayakta durduğunu kaydetti. Kişmir, gösterime katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI