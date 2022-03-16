Hüsnü Falyalı sessizliğini bozdu! 'Sedat Peker tanışmak istedi'

Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetlerine ilişkin soruşturma sürerken, Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı Halk TV’ye konuştu, soruları yanıtladı…

SoL Haber’de geniş yer verilen röportaja göre, Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı, ağabeyine ilişkin iddialara ve öldürülme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Hüsnü Falyalı, "Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık" dedi.

"Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı" itirafında da bulunan Hüsnü Falyalı, şantaj kaseti iddialarını ise yalanladı.

Röportajdan bir bölüm şöyle:

Kimdir Falyalı ailesi?

Tüm ülke Falyalı ailesini merak ediyor. Kimdir Falyalı ailesi? Okurlarımız için biraz ailenizden bahseder misiniz?

Falyalı ailesi 1974’ten sonra Baf bölgesinden göçmen olarak Kıbrıs’ın Kumyalı Köyü’ne gelmiş bir aile. Babamız başöğretmendi. Annem ev hanımı. Ailem tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticaret yapıyordu. O zamanlar daha adada beyaz eşya vs. satılırken kendi dükkanımızı açtık. Karpaz bölgesine beyaz eşya satıyorduk. Bir ablam ve bir ağabeyim vardı. Ablam üniversiteyi tamamlayıp İngiltere yerleşti. Orada yaşıyor. Hepsi bu kadar.

Babanızın öğretmen olduğunu söylediniz. Ağabeyinizin ise 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak işe başladığı ve hızla yükseldiği iddia ediliyor. Bu kadar kısa bir sürede nasıl bu kadar mal varlığına sahip oldunuz?

Bunu söyleyen, bunu yazan araştırdı mı hiç, yoksa başkasının söylediklerini mi yazdı? Hiçbir zaman, hiçbir kapının önünde güvenlik olarak durmadık. Ağabeyim güvenlik görevlisi değildi. Bizim büyüme sürecimiz 20 yıl değil. Ağabeyim askerliğini bitirdi. Babam beyaz eşya dükkanımızı ona verdi. O işleri büyüttü. 4-5 şube daha açtı. Daha sonra mermer işine girdi. Atölye açtı. İzmir Torbalı’dan mermer getirdi. O zamanlar çok güzel para kazandı. 1998 yılında Sema Casino’sunun işletmesini aldı. 2001 yılına kadar işletti. 2003 yılında Salamis Casino’sunu aldı. 2007 yılında ise bu oteli aldı. Daha sonra bizim bir yağ fabrikası vardı. Onunla ilgili bir şeyler yaptı. Malvarlıklarımız böyle oluştu.

‘Sedat Peker ağabeyimle tanışmak istedi’

Sedat Peker ağabeyinizin bir uyuşturucu ağının merkezinde olduğunu söyledi. Halil Falyalı bahsedilen uyuşturucu ağının içerisinde miydi? Ayrıca Sedat Peker ile bir ilişkiniz var mı?

Sedat Peker’i tanımıyoruz. Kendisi 6-7 yıl önce adaya geldi. Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık. Babasını ise Başbakan olması kaynaklı tanıyoruz. Sedat Peker belki de gündem olsun diye Kıbrıs’ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı görüyorsunuz küçük bir yer. Burada nasıl uyuşturucu satacaksın, nasıl ticaretini ve transferini yapacaksınız. Böyle bir ihtimal var mı?

Ya yasadışı bahis… Ağabeyiniz yasadışı bahis oynatmıyor muydu?

Öncelikle biz burada yasalız. Burada yasal olarak bahis oynatan birkaç firma var. Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı. Ancak her yasadışı bahis sitesinin Halil Falyalı’ya ait olduğu söylenemez. Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı.

Adanın önde gelenleri sizin ağabeyinizden yasadışı bahisten çekilmesini istediğinizi söylüyor. Ağabeyinize ‘bırakın bu işi’ dediniz mi?

Evet doğru. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu.

Halil Falyalı’nın Kıbrıslı siyasetçilere, bürokratlara çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Ayıca kendisinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) maddi destekçisi olduğu ve bu destekler sayesinde siyasetçiler tarafından korunduğu belirtiliyor. UBP’ye maddi destek veriyor muydunuz?

Babam yılarca UBP’de görev almış bir isim. Genel sekreter yardımcılığı dahi yaptı. Biz doğduk doğalı bu partinin içinde büyüdük. Ağabeyim de bu partinin içerisindeydi. Ağabeyim bu partiye para yardımı yaptığı doğru. Partiler onu, bunu getirir halk alır. Tüm işadamları bunları yapar. Ancak siyasiler ya da bürokratlar ağabeyimi nasıl koruyacaklar? Burada bir devlet var, polis var, yargı var. Kimi kimden koruyacaklar?

Bir başka iddia ise ağabeyinizin elinde siyasetçilere ait ilişkin şantaj kasetleri olduğu böylelikle korunduğuydu…

Böyle bir şey mümkün değil. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bize böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur burada… Gerçi artık o da kalmadı.

‘300 bin doların yüzde 10’unu kesiyor’

ABD’de ağabeyinize ve size yönelik kara para aklamaya ilişkin bir dava bulunuyor. Interpol’ün sizler hakkında çıkardığı kırmızı bülten de kara para aklama ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi iddialar var…

Öyle bir şey yok. Tek suçlama kara para aklama. Kokain ticaretine ilişkin ise DEA ajanının iddiası var. Olay şöyle birisi gelmiş ve ağabeyimle konuşmuş. ‘Şöyle şu kadar param var’ demiş. İsmini vermeyeceğim bu kişinin. Ağabeyim de ‘o zaman getir halledelim’ demiş. 300 bin dolardan bahsetmiş bu kişi. Ağabeyim de ‘tamam’ diyor yüzde 10’unu kesiyor. Ağabeyimle adamın ne konuştuğunu tabii bilmiyoruz. Daha sonra bu dosya hazırlanıyor ve abartılıyor.

Türkiye’de tutuklu bulunan yasadışı bahsin önemli bir ismi Veysel Şahin ve şu an İngiltere’de bulunan Yaşam Ayavefe isimleri cinayetle bağlantılı denilerek ortaya atıldı. İkisiyle ilişkiniz var mıydı?

Evet Veysel Şahin’i de Yaşam Ayavefe’yi de tanıyorum. Yaşam kendi derdine düşüp Kıbrıs’tan gitti. Çok sevdiğim birisi. Onun isminin ortaya atılması doğru değil. Bu cinayetin arkasında onun olması mümkün değil.