Hüseyin Kanatlı’yı kaybettik

Hüseyin Kanatlı uzun bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu, 28 Şubat hastane yangınında tahliye edilenler arasındaydı.

Hüseyin Kanatlı kimdir

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı, Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı, hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılından BRT’den emekli oldu.