Hür-iş: “ülkemizin Bir Değerini Daha Kaybetmenin Üzüntüsü İçerisindeyiz”



Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın değerli annesi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hür-İş Federasyonu adına merhumeye Tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Tüm Denktaş ailesinin başı sağ olsun.”

(ÖZ/HA)



