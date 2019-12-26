banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114364
ALTIN
287.448
DOLAR
5.9398
STERLİN
7.6953
EURO
6.5848
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI

Hür-iş: “ivedi Olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Lefkoşa, 26 Aralık 19 (.): Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, “ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırarak asgari ücreti belirleme” çağrısında bulundu.

Hür-iş: “ivedi Olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Lefkoşa, 26 Aralık 19 (.): Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, “ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırarak asgari ücreti belirleme” çağrısında bulundu.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:29
Hür-iş: “ivedi Olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Lefkoşa, 26 Aralık 19 (.): Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, “ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırarak asgari ücreti belirleme” çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, 12 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 2020 yılı asgari ücretinin tespit edilmesi için bir talep de bulunulduğunu belirterek,  geçmişte tespit edilen asgari ücretlerin, genel açlık sınırının üstüne çıkmadığını kaydetti.

Serdaroğlu, “Geçtiğimiz son 2(iki) yıl, Türk Lirası yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmiş, pahalılık artmış, enflasyon yükselmiş, hatta kullanmakta olduğumuz Türk Lirası gizli olarak devalüe edilmiş oldu. Tabii ki asgari ücret tespit kriterleri, insanlarımızın hayat tarzını daha dengeli temel ihtiyaçlarını iyi bir düzeyde karşılayabilmesi için yeterli olmadığından daha başlangıçta bile tespit edilen ücret asgari ücret değil, sefalet ücreti diye anılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretle çalıştığına işaret eden Serdaroğlu, asgari ücretlilerin iyi bir hayat düzeyi kurmaları ve ülkenin hayat şartlarına uyabilmeleri için anlamlı bir asgari ücretin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

banner317
Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çağrımıza yasal süreç içinde cevap vermediğinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, çok ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplamasını istiyoruz” dedi.

(GÖZ/HA)

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ PDR öğrencileri'nden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması...
LAÜ PDR öğrencileri'nden LÖSEV çocuklarına yardım çalışması...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yazar Şevket Alkapon’u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yazar Şevket Alkapon’u Kabul Etti
Ekonomi basını "EGD yılbaşı buluşması"nda bir araya geldi…
Ekonomi basını "EGD yılbaşı buluşması"nda bir araya geldi…
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası yarın akşam yeniyıl konseri verecek
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası yarın akşam yeniyıl konseri verecek
27 Aralık Atatürk Koşuları Yapılıyor
27 Aralık Atatürk Koşuları Yapılıyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Kaynak yok RANT çok!..
Kaynak yok RANT çok!..
Hava durumu
Hava durumu
Gazimağusa Belediyesi Meclis toplantısı 48 saat sonraya ertelendi
Gazimağusa Belediyesi Meclis toplantısı 48 saat sonraya ertelendi
Sosyal medyada ölü av hayvanı paylaşımına son
Sosyal medyada ölü av hayvanı paylaşımına son

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim