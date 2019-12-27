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Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”

“FONUN KURULMA AMAÇLARININ DIŞINDA KULLANILMASI KURULAN FONLARIN İTİBARSIZLAŞMASINA YIL AÇACAK”

Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”

“FONUN KURULMA AMAÇLARININ DIŞINDA KULLANILMASI KURULAN FONLARIN İTİBARSIZLAŞMASINA YIL AÇACAK”

27 Aralık 2019 Cuma 15:33
Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”

“FONUN KURULMA AMAÇLARININ DIŞINDA KULLANILMASI KURULAN FONLARIN İTİBARSIZLAŞMASINA YIL AÇACAK”

Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): Hür-İş Federasyonu, İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonunda biriken 260 milyon TL’nin büyük bir kısmına, İhtiyat Sandığı yönetimine hiçbir bilgi verilemeden el koyulmak istendiğini ileri sürdü ve bundan duydukları rahatsızlığı ifade etti.

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Hür İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, bu fonun kurulma amaçlarının dışında kullanılmasının kurulan fonların itibarsızlaşmasına yol açacağını belirtti ve gençlerin geleceğine yönelik kullanılan bu fondaki paranın tüketilmesinin, istihdama yönelik projelerin önünün tıkanmasına yol açacağını kaydetti.

Paranın söylendiği şekilde kullanılacağına inanmadıklarını da ifade eden Serdaroğlu, “Çünkü bugüne dek sağlık, eğitim ve yollar için açılan ihalelere ödenen paralar boşuna gitmiştir. Hükümetimiz, Hükümete gelirken yollarla ilgili, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili yatırım yapılamamasının sebebini bir önceki Hükümeti beceriksizlikle suçlayarak kendileri hükümete gelmesi durumunda mali kaynak akışının başlayacağından bahsederek göreve geldiklerini hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Sedaroğlu, hükümeti asli görevi olan eğitim, sağlık ve ulaşımdaki sıkıntıları devlet politikası üreterek çözme becerisini göstermeye de davet etti.

(ÖZ/GÜL)

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