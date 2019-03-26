Hür-iş Federasyonu Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Hür-İş Federasyonu ve KKTC Mobbingle Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Dernek açıklamasına göre, Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, kamuda varlığı belgelenen mobbingle mücadelenin ilk adımı olarak sivil toplum örgütleriyle iş birliğine başladıklarını söyledi.
Öksüzoğlu, Hür-İş’le birlikte yapılacak eğitimler, seminerler ve yasal mevzuat düzenlemesiyle kamuda verimliliğin de artırılacağını belirtti.
Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda da protokolün tüm üyelerine hayırlı olmasını dile getirdi.
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