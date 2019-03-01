Hür-iş Daü Per-sen’e Destek Belirtti

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, DAÜ Per-Sen`e destek belirterek, DAÜ Per-Sen’in, DAÜ memur ve işçilerinin “gasp edilmek istenen haklarını yeniden kazanmak için başlattığı mücadele ve dava süreçlerinde yanında olacağını” bildirdi.

Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, 2014 yılından beri Hür-İş Federasyonuna bağlı Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanlarının örgütlü bulunduğu DAÜPer-Sen’in gücünü kırmaya yönelik operasyonlar yapıldığını iddia etti.

Çaluda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde örgütlü olan diğer bir sendikaya rant sağlamak için sürekli farklı oyunlar denendiğini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

“Kazanılmış haklarını geriye götürmek; maaş katsayılarını düşürmek amaçlanmaktadır. Konu mahkemelik olmasına rağmen hazırlanan önerge, bir sendikaya ve bazı yöneticilerine rant sağlamak adına Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla Bakanlar Kurulu’na götürülerek, tüzük değişikliği yapılmış ve DAÜ de görev yapan Mmmur ve işçilerin hakları tüzükte yer alan maaş katsayıları düşürülerek budanmıştır. VYK, rektörlük ve mevcut yetkili sendika işbirliği ile adeta yangından mal kaçırırcasına hazırlanan bu önerge hükümet ortakları tarafından da gayrı hukuki bir şekilde tüzük değişikliğine gidilip bakanlar kurulundan geçirilmiştir”

Ahmet Çaluda, yapılan tüm başvurulara rağmen bugüne kadar maaşlara yansıtılmayan maaş katsayılarının yapılan tüzük değişikliği sonrası mevcut yetkili sendikanın ısrarlı talebi üzerine şubat maaşlarına uygulandığını ve DAÜ Bir-Sen’e üye olmayan veya dayanışma aidatı ödemeyen personele tüzük değişikliği tarihinden sonraki günler için maaşları 1,10 dan yani DAÜ Bir-Sen üyelerine göre yüzde 5 eksik ödendiğini kaydetti.

Çaluda, şöyle devam etti:

“DAÜ çalışanları bu büyük ihaneti yapan sendikayı da, çalışanları arasında ayrım yapan DAÜ Yöneticilerini de hiç bir zaman unutmayacaktır.Hür İş Federasyonu olarak bu mücadelede DAÜ Per Sen`in yanında olacağımızı, DAÜ Memur ve İşçilerinin gasp edilmek istenen haklarını yeniden kazanmak adına, gerek Anayasa mahkemesinde gerekse tüzük değişikliğine gidilmesine sebebiyet verenler ile ilgili karara imza atanlar hakkında açılan davaların takipçisi ve her türlü yasal eylemde yanlarında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız”

(EMR/FEZ)

