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Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 28  Eylül 20 (.): Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığını duyurdu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı
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Lefkoşa, 28  Eylül 20 (.): Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığını duyurdu.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

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“Özel sektör çalışanlarının açlık sınırının altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücretle temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. 

Hür-İş Federasyonu olarak bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak temel sorumluluğumuzdur.

Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi’ne göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyururuz.”

(HA)
 

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