Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığını duyurdu.
Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
Hür-İş Federasyonu olarak bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak temel sorumluluğumuzdur.
Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi’ne göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyururuz.”
(HA)