Hür-İş’ten mali protokol değerlendirmesi

ÇALUDA: “KAMU ÇALIŞANLARI VE İŞÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARINA MÜDAHALE EDİLECEK… MAĞDURİYETE NEDEN OLACAK MADDELERİ KABUL EDEMEYİZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, TC ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği Protokol ile kamu çalışanları ve işçilerin kazanılmış haklarına müdahale edileceğini savundu.



Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında, kamu çalışanlarını ve işçileri mağdur edecek maddeleri kabul etmelerinin mümkün olmayacağını kaydederek, 2019 reform eylem planına işaret etti, Toplu İş Sözleşmesi’ne de direkt müdahale olacağını belirtti.



Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, kamudaki ücret rejimini bozan 47/2010 sayılı yasadaki mağduriyeti giderecek, hak ve menfaatleri düzenleyecek yeni bir yasal düzenlemenin de söz konusu olmadığını belirterek, kamuya yeni istihdam edileceklerin sorun yaşamaya devam edeceğini belirtti.

