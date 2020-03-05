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Hür-iş’ten KTTO’ya eleştiri

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu(Hür-İş), asgari ücretle ilgili açıklamasından dolayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) eleştirdi.

Hür-iş’ten KTTO’ya eleştiri

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu(Hür-İş), asgari ücretle ilgili açıklamasından dolayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) eleştirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:20
Hür-iş’ten KTTO’ya eleştiri
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Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, KTTO’nun yeni asgari ücretin pahalılık getireceğini, işsizliği ve kayıt dışılığı artıracağını belirttiği açıklamayı “günahlarını örtbas etmek için” yaptığını savundu.

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Yeltekin, çalışma saatinin 40 saatinin çok üzerinde olmasının, yabancı uyruklu çalışanların kaçak duruma düşmesinin, kayıt dışı istihdamın artmasının, haksız rekabet yaratılmasının, hak edilmeyen kazanç elde edilmesinin, vergi vermemenin statüko haline gelmesinin başlıca aktörlerinin bu yönde açıklama yapmasının doğru olmadığını kaydetti.

Yeltekin, Hür-İş Federasyonu olarak kendilerini “ezilen, sömürülen, özel sektörde karın tokluğuna çalışan sessiz çoğunluğun” sesi olarak gördüklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 13:49
Anahtar Kelimeler:
Hür-işKtto
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