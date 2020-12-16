banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
466.501
DOLAR
7.8176
STERLİN
10.5695
EURO
9.5278
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Sadece adil olun…
Sadece adil olun…
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Kördüğüm devletin son kalesi
Kördüğüm devletin son kalesi
banner376

Hür-İş’in asgari ücret eylemi tamamlandı

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:35
Hür-İş’in asgari ücret eylemi tamamlandı
banner337
banner351

HÜR-İŞ’İN ASGARİ ÜCRET EYLEMİ TAMAMLANDI

SENDİKACILAR BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI: “ZOR SÜREÇTEN GEÇTİĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ… EN MAĞDUR KESİM ASGARİ ÜCRETLİ”

Hür-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı asgari ücret eylemini, Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşme ve bakanlık önünde basın açıklamasıyla tamamladı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını, haftalardır da asgari ücret masasının toplanamadığını ve gündemin altında bırakıldığını ifade ederek, asgari ücreti tekrar üste çıkarmak için geldiklerini söyledi.

Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemi noktaladıklarını ifade eden Serdaroğlu, hükümetin güvenoyu alması için bekleyeceklerini ve buna göre tavır belirleyeceklerini kaydetti.

banner341
Serdaroğlu, "Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Zor süreçten geçtiğimizin bilinci içindeyiz ama bu süreçte en mağdur kesim asgari ücretlidir bunu herkesin bilmesidir. Fedakarlık asgari ücretliden beklenmemelidir" diye konuştu.

“VİCDAN VE EMPTATİ”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de basın açıklamasını okudu. Yeltekin, hükümet ve işverenden asgari ücret belirlenirken ailelerin de dikkate alınmasını istedi.

Yeltekin, fedakarlığın asgari ücretliden değil işverenden beklenmesi gerektiğini ifade ederek, asgari ücretin insani koşullarda yeniden belirlenmesi ve bu yapılırken de asgari vicdan ve empati yapılırsa en doğru asgari ücretin bulunabileceğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıHürİş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"
Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"
Başbakan Ercan'da incelemelerde bulundu
Başbakan Ercan'da incelemelerde bulundu
KTMMOB: “Pandemi tedbirleri tespit edilmeli”
KTMMOB: “Pandemi tedbirleri tespit edilmeli”
Akpınar: “Tüm dünyada olduğu gibi, üniversiteler kendi öz iradeleri ile fakülte ve bölümlerini açabilmeli”
Akpınar: “Tüm dünyada olduğu gibi, üniversiteler kendi öz iradeleri ile fakülte ve bölümlerini açabilmeli”
Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!
Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!
Arıklı, İnşaat Müteahhitleri Birliği'yle sektörün sorunlarını ele aldı
Arıklı, İnşaat Müteahhitleri Birliği'yle sektörün sorunlarını ele aldı
Bir öğretmen pozitif çıktı!
Bir öğretmen pozitif çıktı!
Girne'de 6 işletme mühürlendi
Girne'de 6 işletme mühürlendi
Hür-İş Çalışma Bakanlığı'nda eylem yaptı: "Asgari ücret en hızlı şekilde enflasyon oranına göre belirlenmelidir"
Hür-İş Çalışma Bakanlığı'nda eylem yaptı: "Asgari ücret en hızlı şekilde enflasyon oranına göre belirlenmelidir"
Prim affı için ödeme süresi 21 Aralık’ta sona eriyor
Prim affı için ödeme süresi 21 Aralık’ta sona eriyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim