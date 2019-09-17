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Hür-İş’e bağlı BASS, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanlarının yasa dışı şekilde işten çıkarıldığını savundu

Hür-İş’e bağlı BASS, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanlarının yasa dışı şekilde işten çıkarıldığını savundu

17 Eylül 2019 Salı 11:55
Hür-İş’e bağlı BASS, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanlarının yasa dışı şekilde işten çıkarıldığını savundu

YELTEKİN: “BUGÜNDEN SONRA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE OLACAĞIZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, sendikanın örgütlü olduğu Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanlarının yasa dışı şekilde işten çıkarıldığını savundu.
Yeltekin, “Bugünden sonra tüm çalışanlarla birlikte İçişleri Bakanlığı önünde olacağız” açıklamasında bulunarak, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’ne bağlı tüm bölgelerdeki bahçe sulama motorlarının işlevinin durdurulduğunu duyurdu.  

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Komitenin başkanlığını da yürüten Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nu “ilgisizlik”, “görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmamakla” suçlayan Yeltekin, Orakçıoğlu’nun toplu sözleşme görüşmelerine katılmadığını, çalışanların haklarını göz ardı ederek yasal yetkisi dışında tutanak imzaladığını savundu.
Sendikanın işten çıkarma kararından habersiz olduğunu belirten Ali Yeltekin, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nin 13 milyonluk borcu olduğunu ancak bu borcun üreticiler değil burayı idare eden siyasiler yüzünden oluştuğunu öne sürdü.
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 14:59
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