banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 5'i yerel 25 yeni vaka
Kapat

Hür-iş'ten asgari ücret tepkisi

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklama yaptı..

19 Şubat 2021 Cuma 11:00
Hür-iş'ten asgari ücret tepkisi
banner337
banner351

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün yaptığı toplantıdan, kapının altından atılan bir kağıtla haberdar olduklarını söyleyerek, “Hükümet tarafı sürekli entrika peşinde. Asgari Ücret Tespit Masası’nı itibarsızlaştırdılar. Alınan karar yasa dışıdır. Çıkan kararı yargıya götüreceğiz” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, işçi tarafında komisyona üye olan 5 kişi için sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin çıkarılmamasından dolayı toplantıya giderken kavga dövüşle gittiklerini savundu.

Serdaroğlu, “Toplantıda eksik olduğumuz için adil bir oylama olmayacağını söyledik. Devlet tarafı olan Müsteşar Çelebi Ilık’ın üslubu çok yanlıştı. Müsteşar, ‘Ben anlamam, ben dinlemem’ şeklinde çok farklı bir üslup kullandı. Yasaya göre toplantıda 5 devlet, 5 işçi ve 5 işverenin olması gerek. Ancak kendisi ‘Gelen gelir, gelmeyenler gelmez, ben toplantıyı açarım’ ifadelerini kullandı” iddiasında bulundu.

banner341
“Hükümet tarafının dile getirdiği asgari ücretin şubat ayı itibarıyla maaşlara yansıyacağı söylemi de doğru değil” diyen Serdaroğlu, şunları ileri sürdü:

“Yasaya göre 1 Ocak itibarıyla asgari ücretin belirlenmesi lazımdır ki Ocak başında devreye girsin. 4 bin 900 TL olarak belirlediğimiz rakamı uzlaşma olsun, kaos olmasın diye 4 bin 600’e çektik. Ama hükümet entrikaları seçti. Oyun oynamaya çalıştı ama oynayamadı. Size o oyunu oynatmayız. Hükümetin yaptığı düpedüz emek hırsızlığıdır. 2021 yılı boyunca çalışanlara fazladan vergi ödetecekler.”

Şu anki sistemin modern kölelik sistemi olduğunu savunan Serdaroğlu, “İşveren tarafına sorarım. Daha önce hayırlısı olsun dedikleri 4 bin 400 TL’lik rakama neden evet oyu kullanmadılar. Hür-İş Federasyonu sonuna kadar mücadele edecek. Bu tuzaklara boyun eğmeyeceğiz. Müşavirlerden bürokratlardan kesinti yapılmıyor. Bakanlardan kesilmiyor. Ama asgari ücrette 180 TL artışı yapamıyorlar. Asgari ücretten, devlet çalışanlarından, bordrolulardan kesmeye çalışıyorlar. Tek bildikleri bu” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı ödeneğinden yapılan kesintiyi de mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Serdaroğlu, “Bununla kalmayacaklarını biliyordum. Başbakan yavaş yavaş kamuoyunu hazırlıyor. Yüzde 10 keselim tartışmaları başladı. Dolayısıyla biz en başta yaptığımız itirazda haklı çıktık. Herkes anladı ki bu artık toplumsal bir mücadeledir. Özel sektör de örgütlenerek hakkını almalıdır” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 19.02.2021 13:01
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretHüriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC internet çıkışlarında kesintiler oluştu
KKTC internet çıkışlarında kesintiler oluştu
Bakanlar durum değerlendirmesi yapacak
Bakanlar durum değerlendirmesi yapacak
Çamurova atış bölgesinde 1, 2 ve 3 Mart’ta atış yapılacak
Çamurova atış bölgesinde 1, 2 ve 3 Mart’ta atış yapılacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Covid-19 salgınında son durum
Covid-19 salgınında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü
Özkardaş tarihi tekerrür ettirmeye çalışanlar var
Özkardaş tarihi tekerrür ettirmeye çalışanlar var
Aman dikkat ikinci doz aşılamayı unutuyoruz
Aman dikkat ikinci doz aşılamayı unutuyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim