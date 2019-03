HÜR-İŞ Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İŞ), bağlı sendikaları ile birlikte, her koşulda, her zaman, her yerde kadınların onurlu yaşam ve hayat mücadelelerinde daha da yücelmeleri için dayanışma içinde olacağını bildirdi.

Hür-iş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, dünyada ekonomik krizlerde, düşük ücrette, sömürü düzeninde, haksızlık ve ezilen sınıf olarak gelişmemiş ülkelerde hayatın en zor anları, en zor koşullarının kadınlar için olduğunu kaydetti.

Yeltekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, ülkede kadına karşı işlenen suçların gün geçtikçe arttığına, kadın cinayetlerinin neredeyse iş cinayetlerinin sayısına ulaştığına dikkat çekti.

Yeltekin, ülkede kadınların sorunlarının ciddi anlamda giderek arttığını ve her türlü olumsuz koşulun etkisinin kadınları mağdur ettiğini kaydederek, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 9 kadın milletvekilinin bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu.