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Hür-İş: “İş yasasına girme buradan çıkış yok”

Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, İş Yasası’nda değişiklik yapmak isteyen hükümeti uyardı: "İş Yasası bizim son kalemizdir, kalemizi asla terk etmeyeceğiz.”

15 Haziran 2021 Salı 13:12
Hür-İş: “İş yasasına girme buradan çıkış yok”
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Hükümetin dün Meclis’te Toplu İş Sözleşmesi’ni tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir adım attığını açıklayan Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın  Meclis’e getirdiği tasarı, İş Yasası’nın 30. Maddesi’nde yer alan Toplu İş Sözleşmesi’ni ve sendikalaşmayı ortadan kaldırıyor. Hür-İş Federasyonu olarak bunu asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Hükümeti uyarıyoruz. İş Yasası’na girme. Buradan çıkış yok” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Yasası’yla ilgili Meclis’e getirilen tasarı hakkında açıklama yapan Serdaroğlu, şunları söyledi:

KELİME OYUNLARIYLA HAKLARI BUDAMAK İSTİYORLAR

“Getirilmek istenen yasayla sadece iş akitleri bırakılıyor. Toplu İş Sözleşmesi ve sendikalaşma ortadan kaldırılmak isteniyor. Sayın Bakan, ‘özlük haklarına dokunmayacağız’ diyor ama özlük hakları sadece maaşları kapsıyor. Diğer hakların hepsi, Toplu İş Sözleşmesiyle düzenleniyor. Antidemokratik bir tutumu, kelime oyunlarıyla gizlemeye çalışıyorlar.  Haklarımızı  budamak istiyorlar. Hür-İş Federasyonu olarak bunu asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

İŞÇİNİN HAKKINI İKTİDARIN İKİ DUDAĞI ARASINA BIRAKAMAYIZ

Bunun için de her türlü mücadeleye hazırız. Bunu yapmazsak örgütlenmenin önünü kapatırız. Bu değişiklik olursa, kazanılmış hakları bile iktidarda oturanların iki dudağı arasına bırakırız. ILO sözleşmelerini kabul eden bir devlet, böyle bir yasayı geçiremez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı sesimizi duymaya davet ediyoruz.  İş Yasası bizim son kalemizdir, kalemizi asla terk etmeyeceğiz. Sayın Bakan artık yeter. İş Yasası’na girme, buradan çıkış yok.”

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Hüriş
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