Hür-İş: “GSM operatörleri, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt özelleştirmeleri gözden geçirilmeli; kamu yararına yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılmalı”

“ÜLKE YÖNETİCİLERİ HAYAT PAHALILIĞI İLE HAKSIZ KAZANCI ENGELLEMEK İÇİN SORUMLULUK ALMALI”

Hür-İş Federasyonu, GSM operatörleri, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt özelleştirmelerinin gözden geçirilmesini, tekrardan kamu yararına yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılmasını ve ülke yöneticilerinin hayat pahalılığı ile haksız kazancı engellemek için sorumluluk almasını istedi.

Ülkeyi yönetenlerin geçim derdindeki vatandaşların “mutfaktaki yangınını” ülkenin her tarafına, her kesimine yaygınlaştırarak kaos yarattığını savunan Hür-İş, ülke yöneticilerini, “aciz ve kriz yönetiminden yoksun” olarak nitelendirdi.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, gıda, akaryakıt, tüpgaz ve okul harcamalarındaki yüksek fiyat artışı konusunda ülke yöneticilerini suçladı ve şunları kaydetti:

“Ülkemizde yoksulluk, yolsuzluk, kara para aklama, devlet gelirlerini ve devlet mülklerini peşkeş çekme, haksız rekabet kazançları, kayıt dışı ve kaçak iş gücü mücadelesindeki ilgisizlik, toplumu bitirmiştir. Bizi yönettiğini zannedenlerin bu kadar çöküş yaşamamızdan hala daha sorumluluk almayışları hala daha rüyadan uyanmamış olmalarıdır”.