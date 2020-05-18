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Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti

Hür-İş, geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güzel ve refah bir hayat bırakabilmek için çalışmak gerektiğini belirtti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:27
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
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Hür-İş, geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güzel ve refah bir hayat bırakabilmek için çalışmak gerektiğini belirtti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, eğitimden sağlığa, ekonomiden istihdama kadar gençlerin gelecek kaygılarını umuda dönüştürmek için, içinde bulunulan “sistemin ve sömürü düzeninin” gözden geçirilmesi ve yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

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Serdaroğlu mesajına şöyle devam etti;

“Biz Hür-İş Federasyonu yönetim kurulu olarak haksızlığa ve sistemin bozulmuş düzenine karşı birlik olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sömürüye karşı ve insanların insanca yaşayabileceği bir toplumu gelecek nesillerimize, gençlerimize aktarmak tüm halkımızın görevidir. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk'ün sömürgeci devletlere ve sisteme karşı yaptıkları ortadadır. Halk ile birlikte tek yumruk olup, tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla başarıya ulaşılmıştır. Bu başarı geleceğimiz olan gençlere ve tüm halkımıza bir armağandır. Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyor, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum”.

Son Güncelleme: 18.05.2020 19:55
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