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Hür-iş'ten açıklama
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Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Serdaroğlu, eylemin yasaklanmasını eleştirdi

07 Ocak 2021 Perşembe 17:09
Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Serdaroğlu, eylemin yasaklanmasını eleştirdi
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HÜR-İŞ FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ SERDAROĞLU, EYLEMİN YASAKLANMASINI ELEŞTİRDİ

“BUNUN ADI SİYASİ ENGELDİR”

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi talebiyle bugün Meclis önünde yapacakları eylemin yasaklanmasını eleştirdi.

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, kendisine bağlı sekiz sendika temsilcisiyle bugün Meclis önünde asgari ücretin belirlenmemesini protesto etmeye hazırlanırken eylemin yasaklanmasının siyasi engel olduğunu kaydetti. 

“Bunun adı siyasi engeldir. Kimse bizi susturamaz. Bu asgari ücret bir an önce belirlenmelidir” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı en geç pazartesi günü asgari ücret masasını toplamaya çağırdı.

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Serdaroğlu, “Yaşanan bu durum toplumsal hayatımızı virüsten daha tehlikeli bir duruma sokmaya başlamıştır, hükümeti uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletin aldığı kararlara uymadığını savunan Serdaroğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda kaymakamlık aracılığıyla verilen kararlara uyduklarını, ancak devletin bu kararları alırken kendisinin de uyması gerektiğini kaydetti.

Birkaç gün önce devletin açık artırmayı ne şekilde yaptığını izlediklerini ve devletin kendi koyduğu yasaklara uymadığını dile getiren Serdaroğlu, hükümetin aldığı kararların sağlıklı olmadığını ve ucu açık kararlar olduğunu belirtti.

“Bölge gezileri, toplantılar yapıyorlar. O toplantıların nasıl yapıldığını da görüyoruz. Bize yapılan bu davranış, asgari ücretin belirlenmesi taleplerine karşılık siyasi bir engel koymaktır. Asgari ücret komisyonu toplanmasın diye de atamalar yapılmıyor. Bunlar hep siyasilerin yaptığı oyundur. Biz asgari ücretliyi oraya toplamayacaktık. En fazla 10 kişi orada düşüncemizi dile getirecektik ama izin vermediler.” diyen Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Bakanı Koral Çağman’a şu ifadelerle çağrıda bulundu:

“Kendisine, bize verdiği sözü hatırlatıyorum. Hükümet güvenoyu alır almaz ilk iş olarak asgari ücret masasını toplayacağını söylemişti. Niyet varsa atamalar yapılır ve bu masa toplanır. Atama yapılmazsa da bakanın yetkileri arasında masaya başkanlık yapmak da vardır. Kendisi masaya başkanlık yapsın ve bu asgari ücreti belirleyelim.”  

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