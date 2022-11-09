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Hür-İş: Ekim sonu itibarıyla artış yüzde 40.38

Hür-İş asgari ücretli için temmuz- ekim sonu itibarıyla hayat pahalılığının yüzde 40 olduğunu ve asgari maaşın hayat pahalılığı oranında düzeltilmesi gerektiğini savundu.

09 Kasım 2022 Çarşamba 11:46
Hür-İş: Ekim sonu itibarıyla artış yüzde 40.38

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, Temmuz 2022’de yılının ikinci asgari ücreti belirlenirken, devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile, hayat pahalılığının 15.50 eksik hesaplanarak uygulandığını, temmuz-ekim arası ise geçekleşen resmi hayat pahalılığının yüzde 24.88 olduğunu, dolayısıyla temmuz- ekim sonu itibarıyla asgari ücretli için hayat pahalılığının (yüzde 15,50+yüzde 24,88) yüzde 40,38 olduğunu anlattı.

Yeltekin, “Sosyal devlet içerisinde dar ve sabit ücretli olan asgari ücretliler gerçekleşen hayat pahalılığı üzerinde artış alması da gerekmektedir. Hür-İş Federasyonu olarak ülkemizde bulunan başta sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri asgari ücretle çalışan insanlarımızın resmi hayat pahalılığı üzerinde bir artış almasını talep etmelidirler” dedi.

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