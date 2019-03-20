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HÜR-İŞ: “Çoklu tarife aslında çoklu zam tarifesidir”

HÜR-İŞ: “Çoklu tarife aslında çoklu zam tarifesidir”

20 Mart 2019 Çarşamba 08:46
HÜR-İŞ: “Çoklu tarife aslında çoklu zam tarifesidir”

Hür-İş, elektrik kullanımı düzenlemesi içerisinde “çoklu tarife” diye isimlendirilen olayın aslında “çoklu zam tarifesi” olduğunu savunarak, amacın halka hizmet sunma değil zamların kamufle edilmesi olduğunu kaydetti.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, ekonomik krizin gittikçe derinleştiği KKTC’de hükümetin, kamu maliye açıklarını dar ve sabit gelirli vatandaşın cebinden almaya çalıştığını savundu.

Yeltekin, elektrikte son yapılan zamlı düzenlemenin; özellikle toplumda çalışanların yarısının kadın olduğu gerçeğinden yola çıkarak doğru olmadığını, çünkü mesai sonrası evine giden ve çalışmaya devam eden kadınların ev işleri ve çocuk bakımlarının gece 17.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirebildiğine işaret etti.

Ali Yeltekin, hükümetin çoklu elektrik tarifesinde kadınları unuttuğunu ve gece 22.00’den sabaha kadar köle düzeninde çalışarak “çoklu tarifelerden” yararlanmalarını istemesinin kadınlara yönelik düşüncesini de ortaya koyduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
Hüriş çoklu Tarife
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