Hür-İş Çalışma Bakanlığı'nda eylem yaptı: "Asgari ücret en hızlı şekilde enflasyon oranına göre belirlenmelidir"

HÜR-İŞ ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA EYLEM YAPTI: "ASGARİ ÜCRET EN HIZLI ŞEKİLDE ENFLASYON ORANINA GÖRE BELİRLENMELİDİR"

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEYECEK ZAMANI DA GÜCÜ DE KALMADI"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda eylem yaparak, asgari ücretin en hızlı şekilde enflasyon ve dövizdeki yükselişe göre belirlenmesi çağrısında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için çağrı yapan ve bu sabaha kadar süre tanıyan sendika yetkilileri, toplantı çağrısı gelmediği için bakanlığa giderek toplantı salonuna girdi ve eylem yaptı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümet ve iş veren tarafının empati yapmasını isteyerek, Hür-İş olarak asgari ücreti 4 bin 900 TL brüt olarak öngördüklerini kaydetti.

Serdaroğlu, yeni göreve gelen bakan ile yakın iş birliği içerisinde çalışmayı hedeflediklerini ifade ederek, asgari ücretlinin bu zor ekonomik şartlarda bekleyecek ne zamanının ne de gücünün kaldığını söyledi.

"Asgari ücretten fedakarlık beklenemez, en erken zamanda belirlenmesi için ısrarımız devam edecek" diyen Serdaroğlu, hükümet ve işveren kesiminin asgari ücret konusunda empati yapmasını istedi.

Serdaroğlu, zamlar yapılırken işçiliğin de hesaba katıldığını, ancak işçinin ücretini artırmamanın vicdani bir davranış olmadığını ifade ederek, böyle bir zamanda anlayış beklemenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Asgari ücretin hemen, zaman geçirilmeden belirlenmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, "Bu ekonomik şartlarda asgari ücretlinin bekleyecek zamanı, dayanacak gücü yok" diye konuştu.

“İKİNCİ TOPLANTIYI KENDİ KENDİMİZE YAPIYORUZ”

Bugün devlet ve işverenin masada olmadığını, sendika olarak ikinci toplantıyı kendi kendilerine yaptıklarını ifade eden Serdaroğlu, "Birbirimizi anlarsak süreç daha değerli bir şekilde yürür, zaman kaybetmeden bu masa oluşturulmalı. Herkes elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, yaptıkları araştırmalarda açlık sınırını gıda bazında 3 bin 810 TL net olarak belirlediklerini ifade ederek, "Asgari ücret şu an 3 bin 323 TL, o yüzden empati diyoruz" dedi.

ILIK: “BAKANLIK ÜLKE İNSANININ EVİ… BAKAN SENDİKAYLA GÖRÜŞECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Danışmanı Çelebi Ilık da, toplantı odasına gelerek, Hür-İş ailesine teşekkür etti ve bakanlığın, ülke insanın evi olduğunu ifade etti.

Çelebi, bakanın sendika yetkilileri ile görüşeceğini ve sorunları tartışacağını ifade ederek, bugün burada yapılan eylemi, eylem olarak görmediklerini, sürece katkı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Ilık, bakanın sendika ile görüşeceğini ve gerekli görüşmesi halinde basına açıklama yapılabileceğini de kaydetti.

Serdaroğlu da, görüşmenin ardından bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.