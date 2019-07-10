Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “çalışma hayatına af uygulanmasına ve özel sektörde sendikalaşmaya sıcak bakmadıkları” şeklindeki açıklamasının, “doğru bir yaklaşım olmadığını” ileri sürdü.
Çaluda, Sucuoğlu’nun açıklamasının taşeron sisteminin devleti soymasına müsaade etmek, işverenlere köle pazarını genişletmek, insanların sömürülerine destek vermek, sosyal güvenlik kurumlarının batmasına sebep olacak açıklamalar olduğunu savundu.
Çaluda, kaçak işgücünün kontrol edilmemesinin ise siyasi otoritenin zayıflığından kaynaklandığını ileri sürdü ve bunun siyasiler tarafından görülmek istenmediğini savundu.