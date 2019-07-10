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Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi

Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:09
Hür-iş Başkanı Çaluda Bakan Sucuoğlu’nu eleştirdi

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun  “çalışma hayatına af uygulanmasına  ve özel sektörde sendikalaşmaya sıcak bakmadıkları” şeklindeki açıklamasının, “doğru bir yaklaşım olmadığını” ileri sürdü. 

Çaluda, Sucuoğlu’nun açıklamasının taşeron sisteminin devleti soymasına müsaade etmek, işverenlere köle pazarını genişletmek, insanların sömürülerine destek  vermek, sosyal güvenlik kurumlarının batmasına sebep olacak açıklamalar olduğunu savundu. 

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Çaluda yazılı açıklamasında, özel sektörde bu kadar çok sorunun olmasının özel sektörde sendikalaşma olmamasından kaynaklandığını belirtti ve “Ülkemizde son günlerde çalışma hayatı ile ilgili korkunç tablonun sadece görünen kısmının yetkililer tarafından topluma açıklanması bu ülkenin nasıl yönetildiğinin açık bir itirafıdır” dedi.

Çaluda, kaçak işgücünün kontrol edilmemesinin ise siyasi otoritenin zayıflığından kaynaklandığını ileri sürdü ve bunun siyasiler tarafından görülmek istenmediğini savundu.


 

Son Güncelleme: 10.07.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇaludaFaiz Sucuoğlu
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