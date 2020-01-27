Hür-iş basın duyurusu

Polis Örgütü Yasası her ne kadar Federasyon olarak orada temsiliyetimiz olmasada, Federasyon olarak emeğe karşı bir haksızlık gördüğümüzde, sessiz kalmamız mümkün değil.

Bu sebeple Bakanlar Kurulu tarafından emeği, yılları, kıdemi ortadan kaldıracak olan kararı KKTC Meclis Genel Kurulu ile değiştirerek emeği, kıdemi de değerli kılacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza yollamasını destekliyoruz. Ama bazı kesimlerin bunu eleştirerek alınan bu doğru kararı değiştirmeye çalışmasına anlam veremiyoruz. Bu doğrultuda hak kazananlar yıllarca polis teşkilatına hizmet verdiyse ve yıllar boyu yapılan sınavları geçerek üniversite mezuniyeti aranmadan üst rütbelere geçmişse ve bu zorlu yolculuk sonunda verimli olabilmek, kendini gösterip hedefine ulaşabilmek için gecesini gündüzüne katarak bu topluma bizlere hizmet ederek bir seviyeye gelerek tam emekliliklerine az kala sırf önlerini kesmek için Akademi mezunu olmayı, üniversite mezunu olmayı ön plana çıkartmak yıllarca hizmet veren ve görevlerine en alttan başlayarak her türlü tecrübeyi yaşayan ve gören polis emekçilerine de büyük bir haksızlıktır.

Şu anda o görevi hak etmekdiklerine inananlara soruyoruz? Hak etmedilerse bugüne kadar bu basamakları neden çıktılar? Kimin için çıktılar?birileri bunu bize açıklasın. Bütün bunlardan dolayı anlamlı yasaları sırf kişiler istedi diye laf ola geriye yollamayalım.

Emeğe, kıdeme de saygılı olalım.

Ahmet SERDAROĞLU

Hür-İş Başkan Vekili ve

Kamu-İş Genel Başkanı