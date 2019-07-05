Hür-İş, asgari ücretin yeniden belirlenmesini istedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu(Hür-İş), asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, federasyon olarak Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılması için bugün resmi talepte bulunduklarını belirtti. Çaluda, 19 Nisan’da da komisyonun toplantıya çağrılması talebinde bulunduklarını ancak toplantının gerçekleşmediğini savundu.

Asgari ücretin 1 Şubat’ta belirlendiğini kaydeden Çaluda, “Yeni zamlardan sonra asgari ücretle çalışanlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız” dedi.

Çaluda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu, üyesi olarak toplantıya çağrılması talebini bugün bir yazılı talep ettiklerini söyledi.