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Hür-iş Asgari Ücreti Yargıya Taşımaya Hazırlandıklarını Açıkladı

TÜM SENDİKA VE STÖ’LERE, BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hür-iş Asgari Ücreti Yargıya Taşımaya Hazırlandıklarını Açıkladı

TÜM SENDİKA VE STÖ’LERE, BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISINDA BULUNDU

11 Şubat 2020 Salı 14:51
Hür-iş Asgari Ücreti Yargıya Taşımaya Hazırlandıklarını Açıkladı

TÜM SENDİKA VE STÖ’LERE, BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISINDA BULUNDU
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücreti yargıya taşımaya hazırlandıklarını söyleyerek, tüm sendikalara ve sivil toplum örgütlerine birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. 
Serdaroğlu ve sendika yetkilileri, bugün Başbakanlık önünde kurulan çadırı ziyaret ederek, basın açıklaması yaptı. 
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ÇADIR…
Asgari ücretle ilgili Başbakanlık önünde çadır kurduklarını, imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Serdaroğlu, “Vatandaşa bu sefalet ücretini kabul ediyor musunuz diye sorduk. Vatandaşın düşünce ve beklentisini öğrendik. Halkımız bu ücrete karşıdır” dedi. 
Serdaroğlu, HAK-SEN’e verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 
Serdaroğlu, asgari ücretin belirleneceği toplantıda masadan çekilme nedenlerinin siyasete malzeme yapıldığını söyleyerek, “Siyaset yapmakla suçlandık” dedi.
Bakanın sendikaya cephe aldığını savunan Serdaroğlu, bakanın açıklamalarının “talihsiz ve kabul edilemez” olduğunu ileri sürerek, “Biz sendikayız, siyasi parti değiliz” dedi. 
Bakanın ‘3 bin 700 TL teklif ettik, fırsatı kaçırdılar’ dediğini söyleyen Serdaroğlu, devlet tarafının istemesi halinde o rakamı çoğunluğu sağlayarak verebileceğini dile getirerek, “Fırsat nasıl kaçırıldı, isteseydiler verebilirlerdi” diye konuştu. 
Serdaroğlu, 4 bin 300 TL’den geri adım atmayacaklarını söyleyerek, açlık sınırının 3 bin 320 TL olduğunu, bunun altına imza koymalarının mümkün olmadığını kaydetti. 
Belirlenen asgari ücretin ne işçi ne de işvereni memnun ettiğini dile getiren Serdaroğlu, çalışma barışını da bozacağını belirtti. 

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“SÜRPRİZ BU MUYDU?”
Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını, bakanın halka sürpriz yapacağını söylediğini anımsatan Serdaroğlu, “Sürpriz bu muydu?” diye sordu. 
Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, kayıt dışılığın önüne geçileceğini ifade etti. 
Serdaroğlu, geri adım atılmadığı takdirde asgari ücreti Anayasa mahkemesine taşıyacaklarını, yargı yoluna gideceklerini dile getirdi. 
Çadırın Başbakanlık önünde kalmaya devam edeceğini söyleyen Serdaroğlu, vatandaşın çadırdaki sendika yetkililerine görüşlerini aktarabileceğini, sorularını yöneltebileceğini belirtti. 
Serdaroğlu, bu sürede Başbakanla da görüşmeye ve uzlaşmaya hazır olduklarını ifade etti. 
SENDİKALARA BİRLİK OLMA ÇAĞRISI…
Asgari ücretle ilgili sorumluluğun tüm sendikaların üzerinde olduğunu dile getiren Serdaroğlu, tüm sendikalara birlik olma çağrısı yaptı. 
Serdaroğlu, pazartesi günü tüm sendika ve sivil toplum örgütlerini toplantıya çağıracağını belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 18:00
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