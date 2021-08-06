Hür-iş: "%30 zam kararı ülkenin yönetim anlayışının göstergesi"

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun elektrik fiyatlarına %30 zam kararı ülkenin yönetim anlayışının göstergesidir.

Ülkemiz ekonomik anlamda daralan ekonomi ve özel sektör çalışanlarının aylardır ücretsiz, yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi sonucunda K.T. Elektrik Kurumunun gelir-gider dengesini sorgulamadan ekonomik daralan uygulamalarda gider kalemlerini gözden geçirmeden elektrik fiyatlarına %30 zam talebi hangi anlayışın, hangi bilimsel verinin ürünüdür onu da açıklamaları lazımdır.

Bütçe gelirinin %11 civarında olduğu 7 aylık dönemde, dünya petrol satış fiyatlarının yarılandığı bir dönemde %30 zam elektrik kurum yönetiminin keyfi bir anlayışıdır. Ülke insanının ve tüm üretim kesimlerinin ekonomik anlamda perişan olduğu bir dönemde tedbir yerine bol keseden zam kabul edilemez."