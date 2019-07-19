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Hür-İş: “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının rum zulmünden kurtularak aydınlığa ulaştığı gündür”

Hür-İş: “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının rum zulmünden kurtularak aydınlığa ulaştığı gündür”

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Hür-İş: “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının rum zulmünden kurtularak aydınlığa ulaştığı gündür”

Hür-İş, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının Rum zulmünden kurtularak aydınlığa ulaştığı gün olduğunu vurguladı.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye sayesinde tüm Kıbrıs adasına barış, huzur ve güvenlik geldiğini belirterek, “Bu nedenledir ki Anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmazımızdır” dedi.

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1974’ten sonra adadaki Kıbrıs Türk varlığının, ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda varlığını kazandığını anımsatan Çaluda, bunun yanında Emperyalist güçlerin sömürülerinin Kıbrıs adası üzerinde devam ettiğini ve Kıbrıs Türklerin haklarını gasp ettiğini söyledi.

“Kıbrıs adasına ait petrol ve doğal gaz rezervlerinde Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak parsellenmektedir” diyen Çaluda,  “Kısaca yüzyıllar önce biten sömürgecilik harekatı hala daha devam etmektedir.” dedi

Çaluda, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile adaya gelen barışın, huzurun sürdürülebilmesi temennisi ile 20 Temmuz 1974’te canlarını feda edenlere Allah’tan rahmet, gazilere uzun ömürler dilerken, Kıbrıs Türk halkı için mücadelesini devam ettirenleri saygı ile selamladı.

Son Güncelleme: 19.07.2019 14:16
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