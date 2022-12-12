banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harmancı: “Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık. Bu emeğin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.”
Harmancı: “Lefkoşa’yı en kötü günlerinden...
Göçmenköy'de Depo Yandı!
Göçmenköy'de Depo Yandı!
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki...
Akçay'da araç yangını!
Akçay'da araç yangını!
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
banner404
Flaş Haber
Göçmenköy'de Depo Yandı!
Kapat

Hulusi Akar'dan Yunanistan tepkisi: “Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil”

12 Aralık 2022 Pazartesi 17:54
Hulusi Akar'dan Yunanistan tepkisi: “Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil”

"Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler"

Ankara, 12 Aralık 22 (TAK): Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar, provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmaya devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler." dedi.

Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, birlik komutanları ve bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Şuay Alpay katıldı.

- "Mütekabiliyet kapsamında gerekli karşılık veriliyor"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Hudut namustur" anlayışıyla hudutların güvenliğini sağladığını, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini söyledi.

Akar, "Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de değinen Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın her türlü haksız, hukuksuz eylemine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler."

- "Alet oluyorlar"

Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialara yönelik açıklamalarına rağmen bu "iftiraları atmaya" devam edenler olduğunu belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığından giden heyetimiz bölgede incelemeler yaparak, numuneler topladı. Bu numuneler Sağlık Bakanlığının laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak herhangi bir kimyasal silahla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açık olarak raporladılar." diye konuştu.

Bununla ilgili açıklamaları Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken Genel Kurul'da da yaptığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Bugün yine bu konuda her türlü alçaklığı yapmayı sürdüren bazı yayınlar var. Bazı milletvekilleri de bilerek veya bilmeden bunlara alet oluyorlar. Bir kez daha ifade ediyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTMMOB Mimarlar Odası, “Bu kez kaplumbağalar da doğayı kurtaramayacak!”
KTMMOB Mimarlar Odası, “Bu kez kaplumbağalar da doğayı kurtaramayacak!”
Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi
Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim görevleriyle toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim görevleriyle toplanacak
2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Türkiye'den Sağlık Bakanlığı’na kaynak aktarımı
2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Türkiye'den Sağlık Bakanlığı’na kaynak aktarımı
No Embargoes!-Ambargolara Hayır! (Portakal Suyu Projesi)
No Embargoes!-Ambargolara Hayır! (Portakal Suyu Projesi)
Uyuşturucu davasında karar açıklandı!
Uyuşturucu davasında karar açıklandı!
Harmancı: “Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık. Bu emeğin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.”
Harmancı: “Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık. Bu emeğin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.”
Göçmenköy'de Depo Yandı!
Göçmenköy'de Depo Yandı!
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim