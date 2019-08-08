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Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi.

Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:59
Hulusi Akar, beraberinde bir heyetle KKTC’ye geldi

Erenköy Direnişi anma etkinliklerine katılmak amacıyla gelecek Akar ve beraberindeki heyet, devlet ve hükümet yetkilileriyle de temaslarda bulunacak.

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Akar ve beraberindeki heyet, yenilenen Şht. Cengiz Topel Anıtı Açılış Töreni’ne ve 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni’ne katılacak, ardından da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri ile Rauf Denktaş Anıt Kabrini ziyaret edecek

Akar ve heyeti, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 16:35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 17:05’te Başbakan Ersin Tatar, 17:30’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından kabul edilecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, konuk bakan ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verecek.

TC Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a KKTC’yi ziyaretinde, Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Hasan Küçükyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik edecek.

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