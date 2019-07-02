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Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle HP ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı

Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle HP ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı

02 Temmuz 2019 Salı 08:25
Hükümetten 12 yasa gücünde kararnameyle HP ödeneğini yüzde 2 azaltma kararı

BAKANLAR KURULU, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YASA GÜCÜNDE KARARNAMELERLE ÇALIŞANLARIN VE EMEKLİLERİN TEMMUZ AYINDA UYGULANACAK HP ÖDENEĞİNİ YÜZDE 2 DÜŞÜRDÜ

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 66’ncı maddesine dayanarak Temmuz ayında çalışanlara ve emeklilere verilecek hayat pahalılığı ödeneğinde yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararı aldı.
Yasa gücünde 12 kararname çıkaran Bakanlar Kurulu, “Devlet, Anayasa’nın 66’ncı maddesinde belirtilen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak ödevlerini, ekonomik gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü uyarınca, “ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak bütçe giderlerinin yüzde 80’inin personel giderlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, Temmuz 2019’da uygulanacak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yapılacak hesaplamada ortaya çıkacak yüzdelik artış oranının 2 puan eksiltilerek tasarruf sağlanmasını” amaçlıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 2 azaltılmasını içeren 12 yasa gücünde kararnamenin adları şöyle:
1. Kamu Görevlileri Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inciMaddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
2. Emeklilik Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
3. Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36'ncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
4. Öğretmenler Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
5.Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri)Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40'ıncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
6. Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 

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7. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
8. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51 'İnci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
10. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
11. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8'inci Maddesinin (4)'Üncü Fıkrasının Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
12. Sosyal Güvenlik Yasası'nın Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname 
ELEKTRONİK HABERLEŞİME ALANINDA KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ
Diğer yandan, Elektronik Haberleşme Yasası altında “Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilen İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Tüzüğü” çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzük, elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunması için elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcıların uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.
 

Son Güncelleme: 02.07.2019 11:48
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