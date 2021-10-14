Hükümetin istifasının ardından..

KKTC Anayasası’nın Bakanlar Kurulu’nun Oluşumunu düzenleyen 106’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir.

Bakanlar Kurulu’nu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

Anayasa’nın Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesini düzenleyen 88’inci maddesinde ise Cumhurbaşkanı’nın, Anayasanın 106’ncı maddesinin 2’nci fıkrası kurallarına uygun olarak, 60 günlük süre içinde Cumhuriyet Meclisi çoğunluğuna dayalı bir Bakanlar Kurulu’nun atanmasına olanak bulunmaması halinde, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verebileceği kaydedilmiştir.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 88’inci maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkralarındaki kurallar uyarınca Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermeden önce, gerekli gördüğü takdirde, halkoylamasına başvurabilir.

Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesini veya halkoylamasına başvurulmasını kararlaştırırken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan siyasal parti başkanlarının görüşlerini alır.

KKTC Anayasası’nın 88’inci maddesine göre ayrıca, Cumhuriyet Meclisi, kendi seçiminin yenilenmesine, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verebilir.

Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanınca atanıncaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder.