Hükümetin başarısızlığının faturasını esnaf ödüyor

Arasta’nın yerli halkın çok az uğradığı ve sadece turizm sayesinde geçinebildiklerine dikkat çeken esnaf, bölgede son zamanlarda 50 üzerinde mağazanın kapadığını belirttiler.

Kiracı olmayanların ancak direnebildiğini ifade eden Arasta esnaf, böyle bir ortamda emlak vergisi, su parası, elektrik ücreti faturalarının ardı ardına gelmesine rağmen işlerin durduğu ortamda ne yapabileceklerini bilemediklerini kaydettiler.

Lefkoşa arasta esnafı dışında Girne’de de işlerin berbat olduğunu vurgulayan esnaf, gelen giden müşteri bulunmadığını kaydederken, halen devletin yardımını beklediklerini kaydetti.

Birçok dükkanın kapatılması yanında mağazalarını açanların da zararına ayakta durabilmek için çalıştığına vurgu yapan esnaf ancak turizm sezonu açıldıktan sonra işlerinde iyileşme olabileceğini kaydettiler.

Girne çarşısı esnafı da işlerinin turizme bağlı olduğunu, ülkede alım gücünün düşmesinden dolayı yerli müşterilerin de elinde kalan parayı belirsizlikten dolayı harcamadığı için çarşının boş olduğuna dikkat çekerken, ne kadar zor durumda olduklarını devletin de görmesini istediler.

Ülkenin kapalı olamasından dolayı ekonominin ne kadar zor olduğunu gerçekten görmek isteyenleri sosyal emdyaya bakmaya davet eden esnaf, eşyalarını satıp evine ekmek alma derdinde olanların varlığına dikkat çektiler.

Pandemi önlemlerini yetersiz ve vatandaş hassasiyetinin alınan kararlara yansımadığını ifade eden esnaf, “Keşke bizde de bir Merkel olsaydı, ama malesef” diyerek siyasileri yetersiz gördüklerinin altını çizdi.

Hükümetin başarılı hiçbir politika sergilemediğini ifade eden esnaf, “hükümet ne açılma ne de kapanma kararı verebildi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar” eleştirisinde bulundu. Hükümetin sadece kapatma değil, ekonomiyi de düşünerek karar üretmesini halen beklediklerini kaydeden esnaf, kira, vergi, elektirik ve su faturası ödemeleri beklenirken, “Başbakan bunların nasıl ödenebileceğini düşünür mü” diye sordu.

Neredeyse bir yılı bulan süredir kapalı olan esnafın ne yeyip içdiğini hükümetin düşünmediğini belirterek buna isyan eden esnaf, gelinen noktada ekonominin ilacının turizm olduğunu, ancak hükümetin henüz bunu kavramadığını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydettiler.

Pandemi koşullarında yaşamaya alışılması gerektiğine vurgu yapan esnaf, halkın da bunalıma sokulacak şekilde bu sürecin abartıldığı görüşünde.

Devletten beklenti içinde olmalarına rağmen devletin çare üretecek hiçbir karar almadığı görüşünde olan ve “devlette iş yok” diyen esnaf, hükümetin başarısızlığının suçunu kapanarak neden kendilerinin ödemek zorunda kaldığını sordu.

Hükümetin önlem almadığının en belirgin göstergesi olarak sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen pazar günü sokakların araba dolması ve insanların maskesiz dolaşmasına müdahale edilmemesini gösteren esnaf, hükümetin iradesizliği yanında sorumsuz yurtaşların hesabının daha çok kendilerine kesilmemesini istedi.