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Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu’nda..

“27 Vekilli Hükümet İhtimali Düşük”

08 Şubat 2022 Salı 13:00
Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu’nda..

“TÜM PARTİLERLE EŞİT MESAFEDEYİZ”

“ELEKTRİKTE, ESKİDEN OLDUĞU GİBİ, AZ TÜKETENDEN AZ; ÇOK TÜKETENDEN ÇOK FORMULÜ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini bugün saat 11.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi. Görevi almasının ardından basına açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, siyasi istikrar vurgusu yaparak, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 olmasından dolayı çevrimiçi olarak yapıldı. Görevlendirme kağıdı ise Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından Sucuoğlu’na tevdi edildi.

“HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARINA BUGÜN BAŞLAYACAĞIZ”

Görevi almasının ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmalarına bugün başlayacağını kaydetti.

Bugün 13.00’de kendi komitesini toplayacağını ve partilerden randevu talep edeceklerini belirten Sucuoğlu, siyasi istikrar vurgusu yaptı.

Erken seçim kararı almalarının birinci sebebinin Meclis’te nisap sorunu yaşanması olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, bunu halka bir daha yaşatmak istemediklerini söyledi.

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Pandeminin devam ettiğine dikkati çeken Sucuoğlu, “27’lik bir hükümette 2 tane arkadaşımız pozitif çıktığı anda 10 gün nisap yok demektir. Dolayısıyla bunları da değerlendiriyoruz” diyerek, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Uyumlu ve 5 yıllık istikrarlı bir hükümet hedefini yineleyen Sucuoğlu, tüm partilerle eşit mesafede olduklarını ve hiçbir parti ile sorunları olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, partilerle resmi olarak, heyetler arası görüşmeler yapacaklarını belirterek, 15 günlük yasal süreyi beklemeden olumlu veya olumsuz bir karara varacaklarını vurguladı.

“ENERJİ KONUSUNDA BİZİ HEYECANLANDIRAN BİRKAÇ PROJE VAR”

Akaryakıt sorunuyla ilgili bir soru üzerine Sucuoğlu, “Sürdürülebilir değil” diyerek, enerji konusunda farklı proje sunumları olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Bizi heyecanlandıran birkaç proje var ama bunu tabii ki teknik heyetlerle görüşmemiz gerekiyor. Ama dünyada, özellikle son dönem belli ülkelerde de kullanılmaya başlanmış, çevre dostu, ne güneş, ne rüzgar, ne de akaryakıta ihtiyaç olmadan üretilen yeni bir enerji türü…” dedi.

Faiz Sucuoğlu, ilgili ekibin önümüzdeki hafta da ziyarete geleceğini ve konunun teknik heyetlerle görüşüleceğini aktardı.

Elektrik zammı ile ilgili de soru sorulması üzerine, Sucuoğlu, eskiden olduğu gibi, “az tüketenden az; çok tüketenden çok” formulü üzerinde çalışıldığını ve bugünlerde çalışmanın sonucunun çıkacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 08.02.2022 13:55
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