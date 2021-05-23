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Hükümete sitem ederek mağazasını kapatıyor

Gazimağusa da bulunan 2018 yılında açılan Bendo isimli Aksesuar mağzası pandemide yaşanan sıkıntılardan dolayı kapısına kilit vuruyor. İşletme sahibi Özcan Yağlı tepkisini ve yaşanan süreci sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak isyan etti.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:18
Hükümete sitem ederek mağazasını kapatıyor
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Ergün YAHAT 
Özcan Yağlı'nın sosyal medya paylaşımı aynen şöyle;

 "Üzülerek yazıyorum..
Malesef ki herkes gibi bu pandemi ve alınan saçma sapan kararlar aç-kapa ,aç-kapa yapa yapa malesef ki biz esnafları bitirdi..Bugünler geçecek deye deye sabrettim,ayakta durmaya,dayanmaya çalıştım ama malesef sabretmeye ve dayanmaya çalıştıkça dahada kötüye gitti herşey..Sağolsun Hükümetimiz Bizde ne iş hevesi ne dayanma gücü bıraktı..Severek,binbir hevesle açtığım Bendo_accessories ‘ı kapatmaya karar verdim..Çünkü bugünler geçecek deyen herkesin heves ve sabrına hayran olarak bugünlerin geçmeyeceğini ve bizleri daha zor durumlara sokacağını gören biri olarak daha fazla direnip ,daha çok zarara girmenin bana daha çok zarar verdiğini anladım.Bugüne kadar bana destek olan ve herşekilde yanımda olan ailem,arkadaşlarım ve bu dükyan sayesinde tanıştığım bütün müşterilerime ve dostlarıma teşekkürlerimi bir borç bilirim..Herşey %50 indirimde KAPATIYORUZ!!! Kapatmamda emeği geçen hükümetimize siyah çelenklerimle teşekkürlerimi bir borç bilirim!"

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