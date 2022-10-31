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Hükümete istifa tehididi !

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, katıldığı programlarda eğer Girne Hastanesi ihalesini kendi şirketi alamazsa herşeyini satıp çocuklarının yurtdışına kaçacağını söylerken, KAPALI KAPILAR ARDINDA DA İKTİDAR ORTAĞI PARTİLERE NİSAP SORUNU ÇIKARACAĞI, GEREKİRSE PARTİSİNDEN İSTİFA EDECEĞİ YÖNÜNDE TEHDİT ettiği iddia ediliyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:30
Hükümete istifa tehididi !

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, katıldığı programlarda eğer Girne Hastanesi ihalesini kendi şirketi alamazsa herşeyini satıp çocuklarının yurtdışına kaçacağını söylerken, KAPALI KAPILAR ARDINDA DA İKTİDAR ORTAĞI PARTİLERE NİSAP SORUNU ÇIKARACAĞI, GEREKİRSE PARTİSİNDEN İSTİFA EDECEĞİ YÖNÜNDE TEHDİT ettiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftaki Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna katılmayan Tosunoğlu’nun tavrına Başbakan Ünal Üstel’in sert tepki gösterdiği ileri sürüldü.

TOSUNOĞLU’NUN ŞİRKETİ

DEVLET İHALESİNE KATILAMAZ !

Siyasal Kamu Görevlileri Yasasının 4.Maddesinin 2. Fıkrasının A ve B bendine göre DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve ailesine ait şirketler Devlet İhalelerine Katılamazlar.

Sayı 52/1987

                               ( 33/1992 ve 15 /2002 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle )

MİLLETVEKİLLİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER,

SİYASAL KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖDENEKLERİ VE

EMEKLİLİK HAKLARINA İLİŞKİN YASA

Madde 4 –

               

(2)

Siyasal Kamu Görevlileri, Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler.

         Bu fıkrada anılan “bir yüklenme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edememe”, Siyasal kamu Görevlisinin kendisi ve kendisinin sahip olduğu firma veya ortaklık; kendisi veya eşinin, velayeti altında bulunan çocuklarının hissedar olduğu kurumlar veya şirketler veya bu Kurum veya şirketlerin sahip oldukları firmalar:

(A)

 Hiçbir devlet veya kamu kuruluşunun ihalesine katılamaz, ihale edilen işi alamaz, ihaleye katılanlardan herhangi bir ihale konusunu devralamaz ve başka herhangi bir yöntemle devlet veya kamu kuruluşuna karşı herhangi bir yüküm altına girecek iş alamaz;

(B)

Herhangi bir şekilde devlet veya kamu kuruluşu ile ücret veya herhangi başka bir ödeme usulüyle karşılığını alacağı veya alamayacağı bir ticari ilişki içine giremez.

anlamındadır.

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun

  1. İş bitirme belgesindeki 2006 yılında yaptığı Gazimağusa Devlet Hastanesindeki Kontrollük görüşüne göre işi kusurlu yaptığı için kesinti yaptığı
  2. Eşi ve 2 oğlunun da dahil Sosyal Sigortalarda kayıtlı sadece 9 personeli olan Tosunoğlu İnşaat Şirketinin koskoca Girne Hastanesini nasıl yapacağı,
  3. İhaleyi alamamaları halinde herşeylerini satıp ülkeyi terkedecekleri tehditinden etkilenecek maksimum kişi sayısının 6 olduğu,
  4. Bir taraftan ihaleyi alamazsak ülkeyi terkederiz diye tehdit savururken kendi partisinin yönetimindeki Bakanlığa bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin sipariş üzerine hazırladığı şartnameye göre sadece Hasan Tosunoğlu’nun eşi ve çocuklarına ait şirketle, kardeşi Barış Tosunoğlu’na ait olan şirketin katılabildiği ihale sonucu 20,000,000.-TL YİRMİ MİLYON TÜRK LİRASI tutarında ihale aldığı,
  5. 2006 yılında 23,680,000.-TL bedelle aldığı Gazimağusa Hastanesi ihalesini 33,966,960.-TL bedelle ancak bitirebildiği
  6. DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun kardeşinin eşi, Tosunoğlu İnşaat Şirketinin yönetimini devrettiği eşinin eltisi, çocuklarının yengesinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Plan-Proje müdürü olması gibi gerekçelerle bu ihaleyi bırakınız almayı, bu ihaleye katılamayacağını yer yetersizliği nedeniyle hergün ayrı ayrı yayınlamaya devam edeceğiz.

Tüm bu yayınlar tabii ki KIBRIS MANŞET farkıyla korkusuzca yapılmaya devam edilecektir.
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