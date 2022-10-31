Hükümete istifa tehididi !

(2)

Siyasal Kamu Görevlileri, Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler. Bu fıkrada anılan “bir yüklenme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edememe”, Siyasal kamu Görevlisinin kendisi ve kendisinin sahip olduğu firma veya ortaklık; kendisi veya eşinin, velayeti altında bulunan çocuklarının hissedar olduğu kurumlar veya şirketler veya bu Kurum veya şirketlerin sahip oldukları firmalar: