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Hükümete Acilen Çözüm Üretmesi Çağrısında Bulundu

28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:09
Hükümete Acilen Çözüm Üretmesi Çağrısında Bulundu

 Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), hükümete, bir an önce paydaşlarla bir araya gelip çözüm üretmesi çağrısında bulunarak, “aksi takdirde üretim yapacak ne bir fabrika ne de bir sanayinin kalacağını” kaydetti.

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Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar, açıklamasında, geri dönüşü olmayan zararlar ve telafisi olmayan yanlışların devam ettiğini, artık imalatçının gücünün kalmadığını ve seslerinin duyulmasını istediklerini ifade etti.

“Bir işletme bütçesinin yüzde 30’unu enerjiye ödemek zorunda kalırsa bu ne demektir?” diye soran Başlar,  işletmelerin çalışanına ödeyecek parasının kalmadığını, makinelerini yenileyemediğini söyledi ve bu şekilde devam etmesi durumunda 30-40 yıllık işletmelerin kapanacağını kaydetti.

Başlar, “Temizlik ürünleri, maya, ambalaj, yakıtlar, bunların hepsi döviz endeksli. Birbirine bağlı olarak alınıyor.  Kaldı ki, Euro karşısında TL erimeye devam ediyor. 10 Euro olan bir ürün 60 Euro’ya yükseldi. Yani yüzde 600” şeklinde konuştu ve “Gücümüz, takatimiz kalmadı” dedi.

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