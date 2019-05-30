banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89030
ALTIN
245.044
DOLAR
5.9663
STERLİN
7.5381
EURO
6.6430
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
GİRNE’DE KAZA: 3 YARALI YAYA!
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
banner307

Hükümet Programı Meclis’te

CUMHURİYET MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (1)

Hükümet Programı Meclis’te

CUMHURİYET MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (1)

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:09
Hükümet Programı Meclis’te

CUMHURİYET MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (1)

MECLİSİN GÜNDEMİNDE UBP-HP HÜKÜMETİNİN PROGRAMI VAR 

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümet programının görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.40’ta başlayan toplantının gündeminde Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin programı var. Programla ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

UBP-HP koalisyonunun, görev süresi boyunca yapmayı hedeflediklerinden oluşan hükümet programı, pazartesi günü Başbakan Ersin Tatar tarafından Meclis’te okunarak milletvekillerinin ve kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Yeni hükümetin programında ekonomik kalkınma birinci öncelik olarak vurgulanırken ciddi bir kalkınma hamlesi amaçlanıyor.

Halka “popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” sözü veren yeni hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili politikasının anlatıldığı bölümde ise "AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir" deniliyor.

GÜVEN OYLAMASI PROSEDÜRÜ

banner317
Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra yani bugün program üzerinde görüşmeler yapılacak. Görüşmelerin bugün tamamlanması halinde cumartesi günü Meclis bu kez güven oylaması için toplanacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP KOALİSYON HÜKÜMETİ MECLİS’TE 30 KOLTUĞA SAHİP…

7 Ocak 2018 erken genel seçiminden sonra CTP Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman’ın başkanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan ve ülkenin ilk dörtlü koalisyon hükümeti olan CTP-HP-TDP-DP hükümeti, Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralanması tartışmalarının ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlık görevinden istifası ve koalisyon ortağı partilerden Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı üzerine 9 Mayıs’ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Tatar da tüm partilerle yaptığı görüşmelerin ardından HP ile kurduğu kabinenin listesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

(TUĞ/GÜL) EK VERİLECEK

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor
Meclisi Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına Katılıyor
Ktös'ün 50. Yıl Onur Resepsiyonu Yarın...
Ktös'ün 50. Yıl Onur Resepsiyonu Yarın...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor
Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
19. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde gün GKK bandosu konser verdi
19. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde gün GKK bandosu konser verdi
Döviz kurları..
Döviz kurları..
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim