Hükümet İle İnşaat Müteahhitleri Birliği Prensipte Anlaşmaya Vardı…eylem Sonlandırıldı

GÜRCAFER: “BİR ÇALIŞMAYI YAPMAK İÇİN ALTI AYLIK BİR SÜREYE İHTİYAÇ YOKTUR. BİR HAFTA ON GÜN İÇERİSİNDE BU PLAN TADİL EDİLEBİLİR”

ANLAŞMAYA UYULMAMASI HALİNDE YENİDEN EYLEME GİDİLECEĞİ UYARISI DA YAPILDI

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Hükümet ortaklarının yer aldığı Başbakanlıktaki toplantıda, araçlı eylem başlatan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile “prensipte anlaşmaya” varıldı.

2019 sonu yürürlüğe girmesi gereken ancak Planda bazı sıkıntılar olduğu gerekçesiyle yayınlanmayan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı tasladığında tadilat çalışması başlatılmasını öngören anlaşma ile birlikte KTİMB eylemini sonlandırdı.

KTİMB, İmar Planı ile ilgili düzenlemelerin Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına bırakılmasının kabul edilemeyeceği gerekçesiyle dün araçlı eylem başlatmıştı. Araçlarla Başbakanlık bölgesi trafiğe kapatılmıştı.

Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve bazı Birlik üyelerinin de yer aldığı toplantı sonrası Cafer Gürcafer basına açıklama yaptı.

GÜRCAFER: “KOMİSYON KURULARAK TADİLAT ÇALIŞMASI BAŞLATILMASINDA ANLAŞTIK”

Başbakanlık çıkışında yaptığı açıklamada Gürcafer, toplantıda Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı üzerinde, Başbakanın endişelerini giderecek şekilde ivedi tadilat çalışması başlatılması, bu çalışmayı yapacak komisyonun 10 Şubat Pazartesi kurulmuş olması, komisyonun her gün toplanması hususunda prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Gürcafer, “Bu şekilde tadilat bir haftada içerisinde çok rahat neticelendirilebilir. Böyle bir çalışmayı yapmak için (Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci) Emirnamesi'nin altı aylığına yayınlanması ve bu süre içerisinde tadilatlar yapılsın denmişti. Böyle bir çalışmayı yapmak için altı aylık bir süreye ihtiyaç yoktur. Bir hafta on gün içerisinde bu plan tadil edilebilir” dedi.

“ENDİŞELİYİZ… “

Birlik olarak varılan prensip anlaşmasına uyulacağı konusunda “endişe taşıdıklarını” belirten Gürcafer, vardıkları anlaşma ile birlikte dün başlattıkları eylemi sonlandırdıklarını kaydetti.

Hükümete uyarıda da bulunan Gürcafer, “Bu konuda komisyonun kurulduğunu ve hızlandırılmış şekilde çalıştırıldığını görmezsek bu kez bin değil iki bin araçla bir hafta 10 gün sonra Lefkoşa’ya çıkıp geleceğiz” dedi.

Başbakan’ın hükümet ortağı ile de toplantıda hem fikir olduğunu belirten Gürcafer, toplantıda ilgili bakan olarak İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yer almadığını ancak bunun bir iletişim eksikliğinden kaynaklandığını, başka bir nedeni olmadığını, Kudret Özersay’ın yetkili bir biçimde konuştuğunu söyledi.

Gürcafer, “Bizim istediğimiz bir tadilat yapılmasıydı, zaten Başbakan’ın gerekçesi de buydu” dedi.

Toplantıda planda görülen bazı sıkıntıların da paylaşıldığını, sıkıntılarla ilgili Birlik olarak çözüm yöntemlerini de sunduklarını, çözüm fikirlerinde bulunan farklılıklar üzerinde da anlaştıklarını kaydeden Gürcafer, “Hükümet ile sürekli iletişim içinde olduk. Bir seçim dönemi içerisine girdik ve var olan hassasiyetler bir de seçim hassasiyeti eklendi. Seçim hassasiyetinin ülke ekonomisinin önüne gelmesini kabul edemeyiz. Sıkıntı bu noktada çıktı” dedi.

İmar Planı 2019 sonunda yayınlanmayınca Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaiçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi, Planda tadilatlar yapılabilmesi için Haziran 2020’ye kadar uzatılmıştı.

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Haber: İbrahim Diran

