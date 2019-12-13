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Hükümet Geçitkale Havaalanı\'nın İha\'lar İçin Kullanılmasına Onay Verdi

Lefkoşa, 13 Aralık 19 (TAK): Hükümet, Geçitkale Havaalinı\'nın insansız hava araçlarının (İHA) faaliyetinde kullanılmasına onay verdi.

Hükümet Geçitkale Havaalanı\'nın İha\'lar İçin Kullanılmasına Onay Verdi

Lefkoşa, 13 Aralık 19 (TAK): Hükümet, Geçitkale Havaalinı\'nın insansız hava araçlarının (İHA) faaliyetinde kullanılmasına onay verdi.

13 Aralık 2019 Cuma 19:28
Hükümet Geçitkale Havaalanı\'nın İha\'lar İçin Kullanılmasına Onay Verdi

Lefkoşa, 13 Aralık 19 (TAK): Hükümet, Geçitkale Havaalinı'nın insansız hava araçlarının (İHA) faaliyetinde kullanılmasına onay verdi.

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Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak , Doğu Akdeniz bölgesinde  yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye  Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanının insansız hava araçları ile yürütülecek  faaliyetler  için kullanılmasına izin verilmiştir" denildi.
 
Açıklamada ayrıca, Geçitkale Havaalanı'na dair yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca,  alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafının bilgilendirdiği de belirtildi.

(FG)

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